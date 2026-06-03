香港機場推行李車搭扶手電梯！2男女行李飛脫　網民：唔識搭𨋢？

攜帶大型行李請務必使用升降機，為免因一時之便搭乘扶手電梯而引致意外！有網民近日在社交平台分享影片，指在機場客運大樓發現1對男女推行李車，以及2大件行李搭乘扶電梯，其間有行李飛脫反轉倒在梯級間，有人按停電梯，但兩人當時在梯間表現狼狽，尤其男方需要不停調整行李車以防滑落，他看不過眼於是拍片公審。



大批網民狠斥片中2人行為危險，「就算無架行李車，拎住咁大（件）行李都唔會去（搭）扶手梯啦」、「明明有𨋢點解係要搭電梯呢」、「企佢哋前面分分鐘直上天堂」，又揶揄「有錢買機票，但買不到文明」、「強烈要求本Passport要加埋IQ評分」。



1對男女在機場推行李車和行李篋搭乘扶手梯，被目擊者拍片公審。（「threads＠godliuart」影片截圖）

機場推行李車搭扶手電梯 行李飛脫卡梯級間

「睇到我呆咗」，目擊港男星期一（6月1日）下午在threads帳號「godliuart」上傳一段長30秒的影片，可見現場為香港國際機場客運大樓1樓，1對男女推行李車和行李箱正搭乘扶手電梯前往地面，但仔細留意扶手梯當時其實已經停止運作。片中顯示，戴鴨舌帽的女子先將飛脫翻倒在梯間的行李箱扶起，男子則表現吃力，從後緊握行李車，又不停調整位置以防行李車滑落，然後再逐級往下走。

1對男女推行李車和行李箱搭乘扶手梯，有行李飛脫卡在梯級間。（「threads＠godliuart」影片截圖）

女子扶起行李箱，男子則從後緊握行李車，以防行李車滑落。（「threads＠godliuart」影片截圖）

疑下方職員按停電梯

鏡頭一轉，發現有2名穿着制服的職員疑似在下方等候，而扶手電梯出口處留有1個黑色行李箱，未知是否職員見兩人危險舉動加上行李飛脫，於是緊急按停電梯。當女子即將到達地面時，男子仍在扶手梯近頂端，另一邊的扶手梯有途人指向後方，疑示意男子該處其實有升降機，男子於是無奈苦笑，在地面的樓主則調侃「推埋架車落去囉，差唔多啦你啲智商都係」。

下方有2名職員疑在等候，估計發現兩人危險舉動，於是緊急按停電梯。（「threads＠godliuart」影片截圖）

扶手電梯出口處亦留有1個黑色行李箱。（「threads＠godliuart」影片截圖）

當女子即將到達地面時，男子仍在扶手梯近頂端。（「threads＠godliuart」影片截圖）

另一邊有途人指向後方，疑示意男子該處其實有升降機。（「threads＠godliuart」影片截圖）

男子獲提醒後只能無奈苦笑。（「threads＠godliuart」影片截圖）

網民斥危險憂引意外：明明有𨋢點解係要搭電梯？

片段引來網民批評圍剿，「係咪無帶個腦出街」、「就算無架行李車，拎住咁大（件）行李都唔會去（搭）扶手梯啦」、「明明有𨋢點解係要搭電梯呢」、「好彩冇人行佢哋前面，唔敢想像萬一前面有老人家或小朋友」、「企佢哋前面分分鐘直上天堂」、「而家出街好似孭住個計時炸彈咁」、「佢哋唔係蠢，係自X私為咗方便自己，唔理下面有冇人」、「機管局要追究呢啲人啦」、「如有損壞，請賠咗錢先畀佢哋飛走」、「所以明點解，電梯前面一定有幾條欄杆防止啲人推車，唔整啲人真係癲畀你睇」。

網民揶揄：要求Passport加埋IQ評分

有人則揶揄，「有錢買機票，但買不到文明」、「21世紀，原來都仲係有人唔明扶手電梯同𨋢嘅分別」、「強烈要求本Passport要加埋IQ評分」、「當佢發覺原來樓下嗰層大把推車，應該會覺得自己好onX」，又笑稱「想謀殺就真」、「個男人係咪蓄謀已久想做低個老婆」、「仲以為男人會甩手飛部車出去跣佢老婆」。

（threads＠godliuart）