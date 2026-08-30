「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」，這句話既令到顧客明白自己權益，同時亦可能加重服務業從業員的工作壓力。有女生在小紅書上載照片，發文表示日前到港光顧一間便利店，剛巧「當時店裡人非常多，結帳的位置也比較窄，後面排了不少人」，最前方數名內地遊客​​付款後，懷疑因遇到其他事，所以沒有立即離開結帳區域，反而繼續站立停留，剛好擋住後面客人。



樓主形容「店員當時明顯很急，因為後面一直有人排隊，結帳效率也被影響了」，聲稱「店員直接大聲開口罵人了，叫他們挪開」，令到氣氛變得尷尬。樓主認為「這件事真的不能簡單說『香港人欺負內地遊客』」：



當時店內大排長龍，樓主聲稱店員「罵人」，要求已經結帳的內地遊客挪開，但網民質疑其說法。（小紅書圖片）

付款以後站在那裡，可能只是整理東西、等朋友，並沒有意識到自己擋住了後面的人。但既然已經看到後面很多人在排隊，確實應該趕快把位置讓出來。 樓主從顧客角度分析

店裡人多、結帳壓力大，可以理解他着急。但就算顧客真的影響了效率，直接罵人是不是也有點過分？其實一句『麻煩往旁邊站一下，謝謝』，完全可以解決。 樓主從店員角度分析

2002年劉德華拍攝的「優質服務」宣傳片，他說的一句對白 :「今時今日咁嘅服務態度係唔夠嘅」，已是家傳戶曉。（網上圖片）

帖文引來許多網民討論，部份人認為店員無禮：

「如果是白人，就會輕聲細語說『請讓一下』」

「換成老外，你看可客氣」

「他罵你，你罵回去」



有網民認為香港寸金尺土，生活節奏急速，服務業人士需要盡快「清客」，所以要求客人結帳後離開，盡快處理下一批顧客是正常做法：

「不影響其他人，是香港人的文化」

「呢種情況，就算係本地人都會被X」

「係咁㗎啦，如果係香港人咁做，都會被人鬧」



古天樂擔任新宣傳片主角，坐在的士上獨白：「今時今日嘅服務態度，點先至夠呢？」，正正就是承傳劉德華版本的金句。（旅發局YouTube截圖）

網民質疑樓主口講無憑

更有網民認為只有1張照片，樓主口說無憑，而且店員可能只是要求客人讓位，未必是罵人：

「先拍一個從頭到尾影片看一看先吧，不是說幫誰說話，不太相信網路編故事的，一張圖就文字故事，在我看來一切都是在引流」

「如果真的是店員『罵人』，客人沒有反駁？」

「會否只是你覺得『罵人』而已？」



（小紅書）