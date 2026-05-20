傳統服飾女天水圍撐船舞動　港男質疑大媽舞捱批　網民：香港非遺

並非所有舞都是大媽廣場舞！有港男於網上發文表示，在天水圍嘉湖海逸酒店門口見到有群女子跳大媽舞，批評「一大清早，大媽舞殺入天水圍」。



帖文隨即引來大批網民指出，該群人並非跳大媽舞，而是水上人的娶新娘「撐船舞」儀式，是香港非物質文化遺產，中間有拿着「囍」字牌、穿着馬甲西裝背心的兄弟團。



網民批評樓主無知，「囍字又唔識睇，香港歷史又唔識，傳統習俗同大媽舞都唔識分，唔好下下先入為主啦」、「傳統文化，呢班水上送嫁姐姐仲難搵過姊妹團」、「人哋係真正香港人，香港原居民，被天水圍『新街坊』當廣場舞大媽」。



天水圍嘉湖海逸酒店門口有一大群女子穿着淺藍色衣服、戴着頭飾，有人拿着顏色鮮艷的飄扇、有人拿着棍，做出撐船動作。（Threads@benyan01）

該港男於Threads發文發片，見到天水圍嘉湖海逸酒店門口有一大群女子穿着淺藍色衣服、戴着頭飾，有人拿着顏色鮮艷的飄扇、有人拿着棍，做出撐船動作，另有數名穿着馬甲西裝背心的男子在中間，其中1人舉着「囍」字牌。港男不知道是什麼儀式，以為是有人一大清早跳「大媽舞」。

傳統服飾女撐船舞動 目擊者質疑跳大媽舞

不少網民指出，「係水上人結婚儀式，又唔好係唔係都鬧咗先」、「水上人陸上撐船舞去娶新娘！」、「應該係鶴佬人，娶新抱，玩撐艇舞去海逸接新娘，你睇唔睇到啲兄弟伴郎吖？」、「是水上人嫁女/結婚，但呢班再老多啲就應該唔會睇到，佢哋啲下一代都唔想做呢啲」。

有數名穿着馬甲西裝背心的男子在中間，其中1人舉着「囍」字牌。（Threads@benyan01）

有網民拍到同1群跳「撐船舞」的女子。（Threads@c.a.t.c.a.t__f.a.m.i.l.y）

網民：水上人陸上撐船舞去娶新娘

有網民表示，「香港是漁港，人哋着緊嗰啲係蜑家妹衫、人哋唱緊嗰啲係叫嫁娶歌謠、人哋跳緊嗰啲叫撐船舞，呢啲唔識唔緊要，傳統嘢呀嘛。有冇見到人哋攞住個囍字牌啊？嫁娶緊仲話人？個X個彈人哋之前，艇仔粉就識食、魚排就識去，但係水上人又唔X知咩嚟」、「早廿幾年前大埔太和邨成日見，係水上人陸上撐船，迎親習俗」、「我上一輩嗰啲，直程坐船接新娘，啲auntie真係喺船邊咁樣撐」。

帖文更引出自稱是新娘的親朋戚友現身，「我就係呢場舞嘅新娘姊妹，你唔知頭唔知路就咪亂噏啦，人哋結婚傳統習俗」，另有網民分享另1段水上人婚嫁儀式影片，表示「介紹番我阿叔娶老婆」。

有網民分享另1段水上人婚嫁儀式影片，表示「介紹番我阿叔娶老婆」。（Threads@hahaorange_skin）

有網民分享另1段水上人婚嫁儀式影片。（Threads@hahaorange_skin）

有網民分享另1段水上人婚嫁儀式影片。（Threads@hahaorange_skin）

水上人婚嫁儀式被納入香港非物質文化遺產

非物質文化遺產辦事處「香港非物質文化遺產資料庫」網站有提及，「傳統婚嫁儀式（海陸豐／鶴佬）」的婚嫁儀式有男家上頭、掛門紅、鋪床、開展、接禮、接新娘和陸上扒龍舟等。在儀式過程中，女性親友為新人歌唱，歌曲內容述及象徵好兆頭的事物。

（Threads@benyan01 / Threads@hahaorange_skin / 香港非物質文化遺產資料庫）