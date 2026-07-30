小紅書現｢賣酒女｣新型殺豬盤　深圳阿伯4.3萬買20箱低端酒遭榨乾

近日，深圳65歲的劉先生向內媒記者爆料，自己在社交平台結識的「女友」小曹，以戀愛交往為幌子，在一個多月內先後6次誘導他從貴州八至酒業購買20箱白酒，累計消費43000元（人民幣，下同），最終人財兩空。



記者調查梳理發現，這並非孤立的個人詐騙行為，而是不良酒企銷售人員復刻早年「賣茶女」殺豬盤模式，依託社交平台全網引流，偽裝成單身女性定向收割40歲以上中老年男性的規模化灰色產業鏈。這些企業將低成本貼牌白酒包裝為高端醬酒，憑藉編造的悲情劇本與虛假戀愛關係誘導受害者大額消費，不僅致使眾多中老年群體蒙受財產損失，更給整個醬酒行業帶來了難以挽回的口碑衝擊。

「就喜歡大叔」：一場從早安、晚安開始的狩獵

2026年6月14日，劉先生在小紅書刷到一條文案寫滿「偏愛成熟大叔，只想和大叔談戀愛」的帖子，私信對接後添加銷售人員「曹雨晴」的微信，自此開啟長達一個多月的曖昧聊天。

社交媒體平台上出現了一些以「戀愛」為名引流的帖子。（深圳報業）

劉先生回憶，對方全套話術經過專業培訓，情緒價值拉滿，早晚準時道早安晚安，日常主動分享做飯、工作、生活瑣事，頻繁發起視像通話，一口一個「寶寶」，不停誇讚劉先生文雅有氣質，讓離異多年、缺少陪伴的他逐漸放下戒備。

公司為賣酒竟設殺豬盤▼▼▼

在拉近感情後，對方主動承認在酒廠上班，需要業績，希望「男友」劉先生幫忙刷單買點酒水。

「我第一次買了一箱，總共花了888元，後面陸續又買了19箱，每箱2208元，總共花了近43000元。」劉先生說，

買的時候我跟她說，你可千萬別套路我。

為了進一步消除劉先生的疑慮，「曹雨晴」主動邀請他前往貴陽進行線下見面。見面當天，對方刻意帶上虛構的「姐姐、小姑子」全程陪同吃飯，次日還驅車一百多公里帶劉先生採摘梨子，全程刻意規避二人單獨相處的機會，始終迴避戀愛實質接觸。直到近期，劉先生刷到多條同款「偏愛大叔」引流帖子，發現自己被對方賬號屏蔽，再結合網上曝光的八至酒業騙局新聞，才徹底醒悟自己落入團夥精心設計的圈套。事發後，對方察覺事蹟敗露，便不再回覆劉先生任何消息。

找不到老婆，單身已經很可憐了，這些人還這樣套路我，我最恨的就是這些人，玩弄別人感情。

劉先生氣憤地說。「她經常主動找我視頻聊天，我看她長得還不錯，才會上當。」劉先生表示，自己平日裏對網絡騙局高度警惕，從未輕信陌生網友，卻還是被成套流水線劇本持續套路。他提醒，該公司銷售人員規模多達數百人，若不及時曝光，將會有更多單身中老年男性受害。

「我就是要以我的慘痛教訓提醒廣大消費者，尤其是和我一樣的中年單身男性，不要輕信網上那些美女找大叔的帖子。」劉先生說。

八至酒業被查：數百人團隊，三個月榨乾一個 「老頭」

7月21日，媒體報道了貴州八至酒業有限公司員工以情感為幌子，編故事賣慘造人設，實為售酒的內幕。該公司數百名員工，無論男女，皆通過發布美女照片製作而成的視頻引流，添加客戶後，打聽客戶的經濟情況與喜好，編造弱勢單身女性身份與客戶聊天，建立感情後向客戶售酒。

貴州八至酒業有限公司員工以情感為幌子，編故事賣慘造人設。（截取自瀟湘晨報）

7月24日，一名接近八至酒業公司七事業部的人士向記者透露，管理層在社交平台上以「戀愛」為名圍獵中老年男性客戶，由總監和組長幫員工鋪單騙客戶買酒。

「三個月內就把一個老頭榨乾，然後再換下一個。2026年6月18日當天，該事業部就完成了兩千萬元的銷售業績，很多員工單月工資拿到了六位數，這是真實數據。」上述人士稱。

事件遭媒體曝光後，播州區市場監督管理局、遵義市公安局播州分局等部門聯合開展行動，前往貴州八至酒業有限公司進行調查。

7月23日，貴州迎賓酒（集團）有限責任公司發布情況說明稱：我司與八至公司僅存在產品授權銷售關係。自2025年6月起，八至公司就向我司採購酒類產品。除授權銷售外，我司與八至公司沒有任何關聯關係。八至公司的違規行為發生後，我司第一時間根據合同約定，立即終止八至公司的全部銷售業務，取消其商標使用權及涉及我司產品的經銷授權。

天眼查顯示，貴州八至酒業有限公司位於遵義市播州區花橋街道，法定代表人胡蓮才。事發後，胡蓮才辯稱「不了解相關情況，不認識報道中涉及的工作人員，是員工個人行為」。

據悉，八至酒業對外銷售的貴州迎賓酒，實際上是一款貼牌產品。該企業從迎賓酒業的實際控股方國威酒業集團定製酒水自行出售，酒水掃碼標價由八至酒業自行設定，單瓶掃碼價最高接近兩千元，但酒體實際生產成本僅幾十元。

事實上，酒水貼牌現象在仁懷市醬酒核心產區並不鮮見。仁懷幾千家酒類主體裏，真正能全國打出自有品牌的寥寥無幾，茅台一家佔據絕大多數利潤，絕大多數中小酒廠天生處於夾縫位置，靠貼牌開拓市場，消化庫存基酒。同一批基酒，往往可以換十幾套包裝賣給不同客戶。

涉事公司辦公地外景。（截取自瀟湘晨報）

仁懷市當地一名資深醬酒全產業鏈服務商李傑向海報新聞記者透露，早在前些年醬酒熱潮時期，大量外地投機者湧入仁懷、茅台鎮貼牌經營，多數貼牌商僅租借酒廠生產資質，酒水原料、釀造流程完全脱離監管，為壓縮成本大量生產劣質勾兑酒，依靠虛假營銷收割市場，長期擾亂醬酒行業秩序。而紮根仁懷本地、擁有自有廠房的正規酒企絕不會採用情感殺豬盤式營銷，正規酒廠依靠品質、口碑、線下渠道經營，一旦出現大規模欺詐銷售事件，企業品牌根基會徹底損毀，無法持續經營；只有少數無自有生產基地的皮包貼牌公司，才會急功近利，依靠灰色套路賺取短期暴利。

貼牌亂象透支醬酒口碑 核心產區承壓前行

「他把整個行業搞得烏煙瘴氣，一些客戶開始處於觀望狀態，不敢下單，對我們影響很大。」李傑向記者表示，八至酒業「賣酒女」規模化情感騙局曝光後，讓本就處於下行周期的醬酒行業雪上加霜。

記者注意到，中國酒業協會發布的《2026中國白酒市場中期研究報告》顯示，2026年一季度，20家A股上市白酒企業合計實現營業收入1326.33億元，按年微降0.7%；歸母淨利潤合計520.19億元，按年下滑1.75%。超65%的企業反饋白酒銷售量與銷售額按年下降，超86%的調研企業利潤率下滑，增長佔比僅剩5.9%。渠道端同步收縮，終端門店數量收縮幅度最大，達61.9%。從調研反饋來看，行業信心更為低迷。2026年上半年，受訪企業客戶數量、客單價、營業額、營業利潤的下降比例均超60%，其中營業利潤下降佔比高達86.7%，降幅遠超營業額。

【延伸閲讀】內地驚現新職業「崩老頭」 藉曖昧話術呃男人奶茶錢月入可逾2萬

+ 28

事實上，在貴州仁懷市醬酒核心產區，「承壓去庫存」是不少酒企的普遍現狀。去年12月底，海報新聞記者在仁懷茅台鎮實地走訪調查時，一名當地酒商介紹，其自家的庫存酒多達500噸，按照其每年售賣20噸的情況來算，消化全部庫存需要25年。

在此背景下，不少酒企選擇了停產。也有一些中小酒廠將倉庫積壓的年份基酒，批量銷售給下游經銷商，任由其貼牌售賣。針對貼牌商的營銷亂象，上游酒廠往往是睜一隻眼閉一隻眼。

李傑透露，仁懷醬酒核心產區監管部門早已針對貼牌亂象、虛假營銷出台嚴格規範，近期轄區內所有酒廠負責人統一前往市場監督管理局召開專項整治會議。

據悉，2026年12月，《食品委託生產監督管理辦法》將正式施行。按照新規的要求，白酒委託生產模式將面臨更嚴格監管，委託方、生產方都需要獲取相應資質並進行備案，並履行更詳細的追溯、信披義務，這意味着那些游離在監管邊緣的貼牌酒將迎來系統化、常態化管理。