孫宇晨景甜代孕：3.5微克vs2.5噸現金　生物單位對照物理重量惹議

幣圈狂人、加密貨幣平台波場（TRON）創辦人孫宇晨早日在社交平台X（前稱twitter）發表逾6,000字長文《我的女友景甜》，爆料與內地女星景甜的感情糾紛、私密相處細節及代孕內情，事件迅速引發全網熱議。文章開首以「一顆卵子的重量，3.5微克；五千萬美元現金的重量，2.5噸」等對比句營造戲劇效果，表面看似是私人情感糾紛，但卻把生物學單位與物理重量對照，讓金錢去衡量卵子的價值，令不少市場人士及網民質疑，事件實為身處幣圈的孫宇晨精心策劃的流量炒作。



加密貨幣平台波場（TRON）創辦人孫宇晨近日在社交平台X發表逾6,000字長文《我的女友景甜》，事件迅速引發全網熱議。（X@H.E. Justin Sun）

文章爆料與內地女星景甜的感情糾紛、私密相處細節及代孕內情，事件迅速引發全網熱議。（微博＠景甜）

指景甜以「取卵」為由 索5,000萬美元

事件源於孫宇晨無預警發表報稱「純屬虛構」長文《我的女友景甜》，文中詳細披露2人由相識、交往至論及婚嫁的細節，聲稱已向景甜父母支付3,000萬人民幣禮金，並指女方主動要求赴美進行代孕，但在「取卵」前索取高達5,000萬美元（約3.9億港元）。

孫宇晨指景甜主動要求赴美進行代孕，但在「取卵」前索取高達5,000萬美元（約3.9億港元）。（微博@景甜）

孫宇晨指景甜主動要求赴美進行代孕，但在「取卵」前索取高達5,000萬美元（約3.9億港元）。（微博@景甜）

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雙方最終因財務問題決裂，孫宇晨稱已入稟法院，向景甜追討3,000萬人民幣（約3,495萬港元）禮金。這篇長文將敏感的代孕議題與天價金額結合，隨即成為社交平台上最熱門話題。

雙方最終因財務問題決裂，孫宇晨稱已入稟法院，向景甜追討3,000萬人民幣（約3,495萬港元）禮金。（微博@景甜）

這篇長文將敏感的代孕議題與天價金額結合，隨即登上一眾社交平台及財經娛樂版面熱話。（微博@景甜）

數字化包裝感情 試圖轉移道德焦點

「一顆卵子的重量，3.5微克，五千萬美元現金的重量，2.5噸，景甜在蒙太奇拉古納海灘的電話裏，向我要的是後者，抵押的是前者」這句於網上瘋傳，成為孫宇晨整篇文章的核心論述。孫宇晨巧妙地藉由生物學單位與物理重量的對照，試圖塑造「理性投資者」形象，將情感與生育問題物化為回報不對等的商業交易，藉此引導公眾聚焦於「取卵前索天價」的不合理，轉移焦點並減低自身在代孕議題上的道德責任。

孫宇晨藉由生物學單位與物理重量的極端對比，試圖塑造「理性投資者」形象。（網上圖片）

轉化爭議為話題 網民疑為幣圈常見炒作

隨着事件據報已進入法律程序，並且因長文而引來公眾關注，事件的影響已超出單純的訴訟範疇。在加密貨幣市場，知名度與關注度往往能直接轉化為項目的市場熱度與資本流動性。孫宇晨過去多次藉由高調拍賣或與知名人士互動製造話題，例如他曾456萬美元拍下巴菲特午餐，但以「患上腎結石」為由爽約；又曾以620萬美元天價拍下貼在牆上的香蕉並當眾吃掉；以及花2,800萬美元上太空等。2019年他因巴菲特午餐爽約曾公開致歉，承認「過度行銷、熱衷炒作」，但此後並未收手。

孫宇晨過去多次藉由高調拍賣或與知名人士互動製造話題。（網上圖片）

本次結合女明星、代孕及巨額美金等爭議元素，並於文末附上「不設版權，請隨意轉發分享」，許多網民質疑孫宇晨本質上是利用公眾關注進行自我宣傳，為其貨幣平台進行宣傳。無論最終官司勝負如何，就算被罵是「渣男」，但孫宇晨的知名度因此而狂升，已達到獲取高曝光率的目的。

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