有片｜兩女旺角彌敦道亂過馬路　慢悠悠唔睇車　網民斥：横行無忌

交通意外隨時就是這樣發生！近日網上流傳影片，兩名女子於旺角彌敦道T.O.P商場對開亂過馬路，有車輛經過也未有理會，亦未有使用旁邊行人天橋。



網民批評，「大地任我行」、「害死司機」、「呢啲叫做横行無忌」、「仲要好似喺公園散步咁慢慢行」、「成個香港搞到烏煙瘴氣」。



近日網上流傳影片，兩名女子於旺角彌敦道T.O.P商場對開亂過馬路。（Threads@vermouth4.0）

有港男生於Threads發文發片斥責兩女，「犀利！竟然橫過馬路！果然係好有吉士，印象中呢條馬路，應該係冇就咁直接行過去」。

兩女旺角彌敦道亂過馬路

影片見到兩名分別穿白色及藍色上衣女子，於旺角彌敦道T.O.P商場對開亂過馬路，有車輛經過也未有理會，繼續慢悠悠地走，而旁邊就設有可安全抵達對面的行人天橋。

兩女慢悠悠地走，旁邊就設有可安全抵達對面的行人天橋。（Threads@vermouth4.0）

網民留言指出：

「我係經過嗰架白色車，已經開車窗X（罵）」



「年輕的各位，知唔知呢個位，幾廿年前係『交通黑點』，1年有幾鑊，架車撞埋路人，齊齊飛入舖頭」



「大把香港人睇都唔睇就咁過馬路，之前喺荃灣見有個學生妹睇都唔睇紅燈就咁衝出去，咁啱有架貨van去到佢前面，我想拉都拉唔切，佢就撞埋架車到，之後反彈落地」



有車輛經過也未有理會，兩女繼續慢悠悠地走。（Threads@vermouth4.0）

有車輛經過也未有理會，兩女繼續慢悠悠地走。（Threads@vermouth4.0）

在香港亂過馬路罰多少錢？

根據香港法例第374G章《道路交通(交通管制)規例》，任何人不得在以下情況橫過馬路，包括身處斑馬綫控制區內，但卻不在斑馬綫上；身處距離交通燈控制的過路處15米範圍內，但卻不在該等交通燈所運作的過路處；身處距離行人天橋或行人隧道或該天橋或隧道的任何部份15米範圍內，但卻不使用該天橋或隧道。任何人無合理辯解而胡亂過馬路，即屬犯罪，可處第1級罰款（2,000元）。

（Threads@vermouth4.0）