電車車頂受潮長菇！乘客：握扶手差點變摘菇　網民笑：流動種菇車

撰文：謝茜嘉
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香港夏天多雨潮濕，木製物品容易受潮，受真菌侵蝕發霉，甚或長出菇類。有電車乘客近日於網上發文分享，原想握着車頂扶手，怎料一抬頭就發現車頂發霉長菇，笑言「差啲成棵菇摘咗落嚟」。

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網民紛紛笑說，「流動種菇車」、「電車公司隱藏副業」、「幫補生計兼環保創業」、「車頂可以曬果皮」、「車費幾蚊包埋菇，搞手唔講賺錢只求打個和」、「派皮克敏（手機遊戲，Pikmin）去打蘑菇」。有網民建議應盡快向電車公司反映，「報畀電車公司知啦，佢上層有潛在危險」。

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有電車乘客近日於網上發文分享，原想握着車頂扶手，怎料一抬頭就發現車頂發霉長菇。（Threads@keniz16）

該電車乘客於Threads發文發相表示，「啱啱搭電車想話扶個扶手，差啲成棵菇摘咗落嚟」。

電車車頂長菇　乘客：差啲摘咗落嚟

照片見到，電車扶手上方車頂底板受潮發霉，長出大大小小一堆菇類。

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該電車乘客表示，「啱啱搭電車想話扶個扶手，差啲成棵菇摘咗落嚟」。（Threads@keniz16）

網民：又生菇喇，已經好多次

網民留言表示，「木製車正常發揮」、「唯一一種車廂生菇都無被人鬧爆嘅就係電車」、「塊底板潮濕發黴到咁」、「生菇都係第一次見，仲要咁粗壯」、「又生菇喇，已經好多次，永續農業@HK」、「爆孢子就大X鑊」。

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有網民笑說：

「親，這是歷史菇古叮叮車，於香港碩果僅存」

「幾蚊車錢包埋車上面小食，你發達啦！」

「執咗佢唔使超市買，今晚加餸」

「如果你摘佢落嚟，咁佢哋就真係無辜菇啦」

「電車公司財物，不可亂摘」

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有網民建議應盡快向電車公司反映，「報畀電車公司知啦，佢上層有潛在危險」。（非涉事電車／資料圖片）

野生菇類勿亂摘進食！食安中心：易中毒現噁心嘔吐等

根據食物安全中心資料，野生菇類可能含有不同種類的天然毒素（例如毒傘肽和毒蕈鹼），可對健康造成嚴重影響，包括對器官造成永久傷害，甚至死亡。不過，香港以至全世界的菇類最常見的有毒媒體是腸胃刺激物，是本港大部分菇類中毒個案的成因。

食安中心指出，這些耐熱的毒素不能用烹煮或裝罐，冷藏或其他處理方法去除。菇類中毒最常見的症狀包括在進食後不久出現噁心、嘔吐和腹痛等急性腸胃症狀。

食安中心強調，市民不應採摘野生菇類食用，因為要區分可食用和不可食用的菇類品種極不容易。如懷疑進食菇類引致中毒，患者須立即求醫，並帶同餘下的菇類以作鑒別。

Threads@keniz16

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