烏克蘭辦全球首場「無人閱兵」　Rys PRO、TerMIT及無人母艦亮相

【軍事】8月24日烏克蘭獨立日，一場不同尋常的閲兵式出現在首都基輔。沒有傳統的坦克方陣，也沒有整齊行進的士兵，陸、海、空都是無人裝備。烏方稱在世界範圍「尚屬首次」。



烏克蘭獨立日閲兵 主角是陸海空多型無人裝備

地面：履帶式無人車能當「戰場搬運工」

陸上無人裝備方面，此次閲兵出現了Rys Pro和「白蟻」（TerMIT）等無人系統。

烏克蘭陸軍Rys Pro無人車。（央視網）

Rys PRO是一款履帶式無人車，重點承擔物資運輸、傷員後送等任務，載荷能力可達300公斤。另一款無人車「白蟻」（TerMIT），則更強調在複雜地形中的機動和運輸能力。

水上：9艘無人艇組成編隊 「無人母艦」亮相

第聶伯河上，包括「海嬰」「薩爾甘」「馬古拉」等型號的9艘無人艇組成編隊，列陣受閲。

其中，「馬古拉」V11無人艇首次公開亮相。它不再侷限於自殺式無人艇的單一用途，而是一種能夠搭載、運輸併發射其他無人系統的「無人母艦」。

烏軍稱，這些無人艇均在俄烏衝突期間研製，並在實戰條件下測試，曾多次成功攻擊俄羅斯艦船和軍事設施。

空中：無人機攔截器成主角

空中無人裝備方面，此次閲兵最值得關注的是烏克蘭近年來重點發展的無人機攔截器，用於攔截擊落俄方無人機。此外，還有烏克蘭自研的多款攻擊型、偵察型無人機。

烏克蘭總統府稱，這是烏克蘭歷史上首次舉行陸、海、空無人裝備閲兵，共展示了近100件烏克蘭武器裝備。此次無人裝備閲兵在世界範圍「尚屬首次」，意在向世界展示其在戰時的無人武器研發能力。

烏軍此次閱兵展示了大量陸海空多型無人裝備：

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為何要辦無人裝備閲兵？專家解讀三個深意

軍事專家王明志分析，烏克蘭此舉有三個目的。

第一，秀「數字化轉型」的肌肉，系統地展示其裝備數字化轉型成果。

第二，展示「無人機強國」路徑。烏克蘭想告訴世界，從2022年俄烏衝突爆發至今，烏方無人系統已從打擊戰場淺縱深目標，發展到能攻擊俄羅斯深遠後方的基礎設施等目標，影響範圍大幅擴展。

第三，向西方展現自身價值。無人技術已不僅是武器，更成為烏克蘭的外交籌碼，與盟友交換資源。這場閲兵，就是在展示自己的「比較優勢」和戰略價值，換取更多支持。

烏克蘭無人裝備 未來有哪些重點發展方向？

軍事評論員魏東旭從裝備細節中讀出了更多的「實戰邏輯」：

一是烏克蘭意圖展示其具備低成本打造高技術部隊的能力。參閲無人機以低成本型號為主，偵察無人機、FPV穿越機……都是針對一線作戰區域。

二是打消耗戰，減少人員傷亡。地面無人車大量採用通用化設計，裝上遙控機槍就能打，還可以進行運輸。用廉價無人平台和對方對耗，最大限度減少己方兵力損失。

三是全方位、實戰化發展無人裝備。無人艇、無人車、無人機……烏克蘭正在全方位發展無人裝備，並針對實戰進行研發和部署。



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