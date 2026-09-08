的士司機用「大哥大」電話惹哄動：返咗80年代？　淘寶有售支援4G

美國Motorola公司於1983年推出第一部手提電話DynaTAC 8000X，其後引入香港，俗稱「大哥大」、「水壺」。日前有網民在社交平台貼相，顯示有的士司機駕駛期間，手持1部「大哥大」電話放近耳邊，如當普通智能電話般使用，引來網民好奇「仲用到？」、「返咗去80年代？」。



有的士司機使用「大哥大」電話，引來網民好奇「仲用到？」。（「fb＠的士司機交流站」圖片）

有網民指出其實「大哥大」電話從未沒落，事關有內地網購平台仍有商家售賣，不少款式都支援4G網路，「宜家淘寶乜X都有得買㗎啦，有咩咁出奇呀」。



的士司機手持「大哥大」電話！

有網民在facebook群組「的士司機交流站」上傳1張照片，可見拍攝者當時搭乘的士、坐在後座座位，而正在駕駛的司機左手拿起1個大型電話靠近耳邊，細看發現為年代久遠的「大哥大」電話，樓主對於現今仍然有人使用「大哥大」感到詫異，遂拍下這一幕。

在80年代，只有生意人才負擔得起買大哥大。（資料圖片／蔡正邦攝）

網民稱經典：返咗去80年代？

帖文引來網民熱議，有人戲稱「穿越時空」，「經典」、「返咗去80年代？」、「不用怕，上錯了80年代計程車而已」，又好奇詢問「仲用到？」有人則想起周星馳在電影《國產凌凌漆》的對白，笑稱「你以為佢係電話，其實係一個鬚刨」、「長官見到都告你唔入！問你死未！」。

的士司機稱購自Carousell 電話已故障拿去回收

疑相中的士司機在留言區現身回覆網民，澄清該部大哥大的確是電話，「沒啦啦我怎麼會在車裡剃鬚呢？」指於7年前購自Carousell，不過前年壞掉無法再使用，於是拿到社區的回收站。

曾有網民野生捕獲金毛大叔使用土豪金山寨大哥大。（「fb@大埔TAI PO」圖片)

淘寶有售大哥大電話！ 支援4G網路

《香港01》記者嘗試在內地網購平台淘寶網搜尋，發現不乏商家有售賣大哥大電話，普遍價錢介乎145元人民幣（約170港元）至238元人民幣（約280港元），並支援4G網路，個別款式更有充電寶功能。

內地網購平台淘寶不乏商家售賣大哥大電話，有款式支援4G網路，並有充電功能。（淘寶網截圖）

而大哥大電話價錢介乎145元人民幣（約170港元）至238元人民幣（約280港元）。（淘寶網截圖）

（facebook「的士司機交流站」）