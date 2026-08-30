中環搭的士去同區地點收$200！小紅書女怒轟「黑的」：不再來香港

的士濫收車資問題經常為人詬病，「黑的」問題禁之不絕。有女生在小紅書發文表示，日前來港時，在中環花園道4號聖公會聖約翰座堂前往中環7號渡輪碼頭，高德地圖顯示距離約1至2公里，但卻被司機收取203港元。下車後樓主和親友愈想愈不對勁，因樓主早前乘搭的士前往香港迪士尼樂園都只不過200多港元，而且乘坐的士車隊的商務車，認為今次明顯是遇到「黑的」。



樓主慨嘆「怪不得我們一上車，他就一直嘰嘰喳喳的和我們說話，路上就沒停過，原來他嗡嗡嗡的說話是為了干擾我們」，怒轟「本來就熱的不得了又累，打個車過去還被宰了」。樓主又稱，去過許多地方旅遊乘車，「只有香港被宰了」，明言「再也不來了」。



樓主慨嘆黑的司機「一直嘰嘰喳喳的和我們說話，路上就沒停過，原來他嗡嗡嗡的說話是為了干擾我們」，收取200元車資，令樓主未能及時察覺。（小紅書影片截圖）

香港你真的氣死我了，再也不會來第二次了。 樓主怒批

樓主同時上載影片，片中可見，的士司機不停說話，用廣東話和普通話提醒乘客坐好，「香港車速很快」。

根據Google地圖，中環花園道4號聖公會聖約翰大教堂和中環7號渡輪碼頭距離大約1.7公里，中間都有數支交通燈。（Google地圖截圖）

帖文引來許多網民討論：

「記得拿收據投訴」

「如果記得車牌，記得報警」

「我從機場乘的士到住處，大概23公里，177港元而已」

「真看不想再去了」



中環花園道4號聖公會聖約翰大教堂和中環7號渡輪碼頭距離大約1.7公里，假設等候轉燈和路面情況，令的士一度停車10分鐘，市區的士車資都是大約50港元。（古蹟辦官網圖片）

根據Google地圖和香港的士收費計算器，中環花園道4號聖公會聖約翰大教堂和中環7號渡輪碼頭距離大約1.7公里，中間都有數支交通燈，假設等候轉燈和路面情況，令的士一度停車總共10分鐘，市區的士車資都是大約50港元，除非遇到嚴重塞車，否則車資難以達到200港元。

中環花園道4號聖公會聖約翰大教堂和中環7號渡輪碼頭距離大約1.7公里，假設等候轉燈和路面情況，令的士一度停車10分鐘，市區的士車資都是大約50港元。（電影推廣服務科官網圖片）

根據香港法例第374D章《道路交通(公共服務車輛)規例》第47(2)條，的士司機濫收車資一經定罪，首次定罪最高刑罰可被判入獄6個月及罰款1萬元，如屬再次定罪，可被判處監禁12個月和罰款2.5萬元。

（小紅書）