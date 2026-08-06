有片｜的士司機疑拒開冷氣：開唔開都$29　女乘客嬲爆拍片惹熱議

夏日熱辣辣，搭車若沒冷氣，確實容易令人心情煩躁。近日網上流傳1段影片，有乘搭的士的女乘客不滿司機拒開冷氣，稱司機說過「開冷氣又係29蚊啦，唔開冷氣都係29蚊，我梗係唔開畀你啦」這句話，司機回答「唔犯法咪得囉」，瞬間「辣㷫」女乘客，爆粗怒斥「咁我寧願你唔好載啦，載到咁XX」。



影片引來熱議，不少網民力撐女乘客「我覺得個女仔無錯喎，夏日炎炎要求開冷氣好正常」、「搭的士都係想快捷和舒服一點，上車涼冷氣已經係最低要求」、「作為公共交通服務的一員，這般的服務態度影衰晒同行囉！」。



也有網民認為事出必有因，「有冇前傳？有冇斷章取義？版本會否係，司機冇完全閂實窗，之後女仔喺度鬧，跟住可能隨口應咗1句開唔開冷氣都係$29，跟住就俾人執着嚟講。喺呢段片如果個司機係好寸好X街嗰種，俾個女仔咁樣，司機粗口都冇出1句」。



根據運輸署「香港的士服務指引」，的士司機「有責任保持車廂內的環境舒適，因應天氣狀況而適當地調校車廂內的空調溫度」。



近日網上流傳1段影片，有乘搭的士的女乘客不滿司機拒開冷氣，稱司機說過「開冷氣又係29蚊啦，唔開冷氣都係29蚊，我梗係唔開畀你啦」這句話。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「司機話：開唔開冷氣都係$29，我就唔開畀你」。

的士司機疑拒開冷氣：開唔開都29元

31秒影片中，的士停在路邊，聽到女乘客不滿覆述司機的話，「開冷氣又係29蚊啦，唔開冷氣都係29蚊，我梗係唔開畀你啦」，不斷重複問司機「啱唔啱呀？」，司機回答「你話係咪係囉」，女乘客繼續追擊，「你頭先講呀嘛，你頭先講㗎，係咪呀」。

女乘客不斷重複問司機「啱唔啱呀？」，司機回答「你話係咪係囉」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機：唔犯法咪得囉

司機小聲平靜地問女乘客「你落車未呀？」，女乘客直言「我第一次搭的士搭到咁囉真係」。

司機隨後回答不開冷氣的問題，「唔犯法咪得囉」，女乘客爆粗怒斥「咁又啱喎，咁我寧願你唔好載啦，載到咁XX」，影片就此完結。

司機小聲平靜地問女乘客「你落車未呀？」，女乘客直言「我第一次搭的士搭到咁囉真係」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民：咁熱嘅天氣冇冷氣，睇下你發唔發癲？

有網民力撐女乘客，「今次撐條女喎，而家幾多度啊？大佬，你話如果冬天得10度8度，唔開都有得計下」、「咁熱嘅天氣，你試下坐架的士冇冷氣，睇下你發唔發癲？」、「畀錢受氣，而家仲要冇冷氣」。

有網民表示，「咁又無規定一定要開冷氣喎⋯⋯雞腳想歎冷氣？」，有網民則說「呢個係服務態度問題，係公共交通工具約定俗成問題，不是法律問題」、「成日都話冇生意自己攞嚟」，揶揄「下次齊頭畀夠$30有機會開返」。

司機隨後回答不開冷氣的問題，「唔犯法咪得囉」，女乘客爆粗怒斥「咁又啱喎，咁我寧願你唔好載啦，載到咁XX」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民猜有前傳：司機寧願一齊熱都不願開冷氣

有網民猜測是否有前傳，「咁又真係好奇，乘客做了什麼，導致司機寧願一齊熱都不願開冷氣呢？」、「一定係有前傳，一來條港女影人又粗口又剩（反而司機冇粗口），二來個司機未上客時一定有開冷氣，點解上咗客會無啦啦熄冷氣，冇前傳真係唔知發生咗咩事」，又指出「一上車無冷氣咪落車囉，嘈嚟多餘，全世界又唔係得佢1架的士」。

另有網民聲稱，「試過上過1架車寫明：天氣要30度先至會開冷氣」、「以前有條專線小巴當時已經轉晒用冷氣小巴，但老闆仍然規定司機如果唔超過28度唔准開冷氣畀乘客歎，違者即炒」。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

其他報道：有片！無讓路被的士司機報復 兩度爬頭閘停恐嚇斬人：斬你老X！

這位的士司機行為極危險！有司機於網上分享3段行車記錄儀（車cam）影片，他於美孚荔枝角道未有讓1輛輪椅的士轉左駛入百老匯街，隨即遭報復，的士司機兩度爬頭切線閘停，伸出右手舉中指以示不滿，更於葵涌道停車，下車走到樓主車旁指罵，「爆粗」揚言「斬你老X呀」。



網民紛紛直指的士司機行為已違法，「不能忍，呢種應告危駕，的士無得佢揸」、「佢想停牌咪幫下佢」、「危駕都已經夠晒，仲要加恐嚇」。另有網民表示「咁貼cut埋嚟梗係唔讓啦，唔識收油跟尾入呀？下下cut頭」。



有司機於網上分享3段行車記錄儀（車cam）影片，他於美孚荔枝角道未有讓1輛輪椅的士轉左駛入百老匯街，隨即遭報復，的士司機兩度爬頭切線閘停。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

被閘停的司機於facebook群組「車cam L（香港群組）」發文發片表示，「我直去唔讓你轉入去啫，都唔使發脾氣嘅，閘完我1次再喺葵涌道閘停埋我，又話打我又話斬我，好驚呀」。

不滿未獲讓路 的士司機爬頭閘停他人

樓主上載了3段「車cam」影片，事發於6月15日下午4時許，第一段見到當時他於美孚荔枝角道直駛往葵涌道，右邊1輛輪椅的士欲轉左駛入百老匯街，樓主未有停下繼續直駛，的士司機被擋着未能轉左，心有不甘下加速爬頭切線閘樓主，並伸出右手舉中指以示不滿，樓主要減速避免撞到，其後的士轉入巴士線停下，樓主未有理會繼續往前駛。

樓主未有停下繼續直駛，的士司機被擋着未能轉左。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機被擋着未能轉左，心有不甘下加速爬頭切線閘樓主。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機爆粗揚言：斬你老X呀

第二段影片見到，樓主於葵涌道行駛，該的士司機怒火未消，繼續跟着樓主，再度突然加速爬頭切線閘停，這次更下車走到樓主車旁指罵。第三段影片聽到，樓主說「報警囉，報警囉」，的士司機爆粗揚言「斬你老X呀」，又罵樓主「扮型，X你老X」。

樓主反罵，「你就好型啦，最型係你啦，玩命喺高速公路，我邊夠你玩啫，黐線，喺高速公路停車，有病㗎真係，戇X㗎，黐線㗎，傻傻哋㗎真係」。的士司機未有繼續罵戰，重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。

樓主於葵涌道行駛，該的士司機怒火未消，繼續跟着樓主，再度突然加速爬頭切線閘停。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

網民籲提告：危駕突然停車

影片引來熱議，有網民揶揄的士司機，「佢1日應該要落好多次車」、「咁多車cam都夠膽玩」，並指出「想轉入去咪等你走再轉囉，使唔使咁」。

有網民直指的士司機行為危險兼違法，「停巴士線+危駕？」、「支持告佢，危駕突然停車」、「有樣、有車牌、有前後傳，可以告老危」。

另有眼利網民留意到的士司機跌了手機，「最後佢嬲到電話都唔要？」、「佢係米跌咗個電話？」、「跌咗電話都唔知仲開車走」、「部手機喺條馬路上面跌咗，都應該一定被車碌過晒」、「落車話人仲跌爛埋個電話何必？」。

樓主說「報警囉，報警囉」，的士司機爆粗揚言「斬你老母呀」，又罵樓主「扮型，X你老X」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

危險駕駛有什麼刑罰？

根據香港法例第374章《道路交通條例》第37條，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪。一經循公訴程序定罪，可處第4級罰款（2.5萬港元）及監禁3年；一經循簡易程序定罪，可處第3級罰款（1萬港元）及監禁12個月。

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

的士司機重回車上時跌了手機，但未有察覺就開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主開車離開。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

刑事恐嚇有什麼刑罰？

根據香港法例第200章《刑事罪行條例》第24條，任何人威脅其他人會使該其他人或第三者的人身、名譽或財產遭受損害；或使任何死者的名譽或遺產遭受損害；或會作出任何違法作為，而在任何上述情況下意圖使受威脅者或其他人受驚；或導致受威脅者或其他人作出他在法律上並非必須作出的作為；或導致受威脅者或其他人不作出他在法律上有權作出的作為，即屬犯罪。

任何人犯第24條的罪行，一經循簡易程序定罪，可處第1級罰款（2,000港元）及監禁2年；一經循公訴程序定罪，可處監禁5年。

車輛於巴士綫生效時間進入範圍 可被罰款2,000元

根據「車cam」影片，事發地點的地面清楚標示，該範圍於上午7時至午夜12時為巴士綫生效時間。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據「車cam」影片，事發地點的地面清楚標示，該範圍於上午7時至午夜12時為巴士綫生效時間。

而香港法例第374G章 《道路交通(交通管制)規例》第12條和運輸署網頁亦指出，在巴士綫訂明時間內，並非屬許可使用者的汽車的司機，必須確保其車輛的任何部份不進入連續白綫為界邊的巴士綫，即不能將此路段當作快速行車線或作長期使用，駕駛者只應在靠近需要左轉的路口時駛入，違例者即屬犯罪，可被罰款2,000元。

（facebook群組「車cam L（香港群組）」）