有片│吃完整碗牛坑腩後投訴！男子大鬧食店逼退款　獲現金即離去

港人北上熱潮下，香港飲食業近年經營環境困難，遇上「西客」更是百上加斤。本港社交平台Threads瘋傳影片，指某人氣牛腩食店有男子點了3碗「坑腩」外賣，詎料食完一整碗後，男子竟返回食店投訴貨不對辦，斥責「畀咩垃圾我？」。即使女店員多番解釋確實是「坑腩」，又提議更換，惟男子堅持大鬧不願離開，最終女店員無奈退錢，男子接過現金後態度大變，即時轉身離開。目擊者不滿男子舉動，感嘆：「而家係咪大聲就可以食免費餐？」



事件引來網民熱議，紛紛批評男子離譜，「西客新境界」、「影衰香港人」、「食嘢就要畀錢。個個學你咁仲使做生意嘅」、「食X完又要拎返錢，食相肉酸啲」。也有網民建議報警處理，「欺詐罪？」、「阿姐下次應付唔嚟搵廚房幫手啦！再搞唔掂報警，千祈唔好怕事！」。



香港飲食業近年經營環境困難，遇上「西客」更是百上加斤。（AI生成圖片）

「今時今日香港到底發生咩事？」有食客於Threads發布多段影片，顯示某人氣牛腩食店有男子吃完整碗「坑腩」後投訴貨不對辦，逼令食店退款，「呢位客人嗌咗3碗坑腩，返嚟舖頭嘈交話『畀咩垃圾我？』舖頭姐姐都好好聲話呢個真係坑腩，最後鬧得太犀利，食客又唔願意轉其他部位，姐姐退錢畀佢先發現佢已經食咗成碗」。

男子吃完整碗牛坑腩後投訴貨不對辦：畀咩垃圾我？ 店員無奈退款

第1段影片見到，穿白衣男子正在食店收銀台位置質問女店員，女店員表示「坑腩嚟㗎」，男子即說「你自己試下係咪坑腩！」。女店員重申是「坑腩」，惟男子不接收，威脅「我跑上……唔使時間㗎」，女店員無奈表示「我退返錢畀你啊」，男子則嗆道「講嘢都好啲吖嘛！啹啲吖嘛條氣（條氣順啲）」。

男子質問女店員。（Threads@haoganga_daily）

男子質問女店員。（Threads@haoganga_daily）

女店員無奈退款。（Threads@haoganga_daily）

男子取得退款現金即離開

第2段片見到，有另1名女店員與男子理論，男子表示「咁我咪講咗畀妳聽囉！」，女店員回應「咁咪係囉，咁我咪講你聽呢個係坑腩囉」。男子不滿反嗆「呢個係坑腩啊？畀妳試下！呢個係（坑）腩？」，女店員即說「你頭先打嚟，我哋即刻試晒喇已經」。最終男子接過退款的現金後，即時轉身離開，留下1句「係咁」。

另一女店員與男子理論。（Threads@haoganga_daily）

另一女店員與男子理論。（Threads@haoganga_daily）

男子取得退款現金後即時離開。（Threads@haoganga_daily）

目擊者嘆：係咪大聲就可以食免費餐？

樓主補充，「佢（男子）未入到門已經開始大聲嘈，又甩門，又甩餐，不停用手指住姐姐，好像隨時要打人咁，其他餐廳食客都被佢嚇親」，感嘆：「而家係咪大聲就可以食免費餐？」

網民批影衰香港人：新騙案食霸王餐？

網民看過影片紛紛批評男子「極品西客」，「新騙案食霸王餐？」、「食嘢就要畀錢。個個學你咁仲使做生意嘅」、「見佢一達到目的，拎到錢，就即刻閃走，好可疑」、「其實食第1嚿都知啦，食晒成碗先講，有點兒……」、「淨係食咗成碗已經唔使理佢啦」、「唔啱食咪食1次，下次唔好食囉，食完又要拎返錢，食相肉酸啲」、「嘩食咗成碗都可以退錢呀？呢個大哥真係惡X到呀？而家香港人都咁X無賴呀？你未食過退畀人就話啫」、「影衰香港人」。

質疑「欺詐罪」喻報警

也有網民建議報警處理，「其實係咪可以報警處理，欺詐罪」、「阿姐下次應付唔嚟搵廚房幫手啦！再搞唔掂報警，千祈唔好怕事」、「唔應該退錢畀佢，食晒先話唔係坑腩，退得1次有第2次，最好報警處理」。另有自稱曾任職服務業的網民直言，「做過服務業接觸過全球客人，覺得最得人驚嘅係香港客人」。

「欺詐」罪成可監禁14年

如果涉及「欺詐」，根據《香港法例》第210章《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」，任何人以欺騙手段不誠實地圖利或導致他人蒙受損失，一經定罪，最高可被判處監禁14年。

（Threads@haoganga_daily）

睇多啲：上水阿伯大鬧KFC！嫌難食想報警:唔X食得

【KFC肯德基／服務業】嫌餐點難食就責罵職員？本港Facebook群組瘋傳影片，上水KFC分店有阿伯疑因不滿食物質素，爆粗責罵櫃枱女職員「你嗰啲唔X食得！我點同你食啊！」，女職員耐心回應「有乜問題？」，並建議阿伯選購另一餐點，惟阿伯繼續發難，女職員於是反駁，「大把餐你食唔啱你食咩！你一句唔啱你食，我咪做到死！」。阿伯怒氣更盛，表示要報警，「等差佬嚟講啦。X你老X」，女職員則回應「唔緊要，有CCTV（閉路電視）㗎，我唔使驚㗎」。影片最後阿伯在店內徘徊，其間多次「爆粗」。



影片引來網民嘩然，不少人批評阿伯離譜「西客」，「又鬧事！」、「擾亂秩序」。也有網民讚女職員「做得好」，「講得好！」、「搵食艱難！為什麼要受到這樣的對待！有錢就是最惡？」。



本港瘋傳影片，上水KFC分店有阿伯疑因不滿食物質素，爆粗責罵櫃枱女職員。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」）

穿黑色外套阿伯在櫃枱怒氣沖沖地責罵女職員。（Facebook群組「清濤苑清河邨&祥龍圍」)