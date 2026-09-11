港鐵男童「除鞋打橫瞓」長者大髀！乘客公審反惹爭議：都無影響人

在交通工具上隨意拍照公審他人，實在不要得！有港鐵女乘客近日在社交平台發文，不滿1對長者夫婦帶同2名男童乘車，其間男童們脫下鞋子並躺在夫婦二人大腿，稱當時正值「繁忙時間」，遂拍下照片公審。



有女乘客稱繁忙時間搭乘港鐵，不滿有小童脫鞋躺在同行長者大腿上，拍照公審引來網民批評。（示意圖／資料圖片）

不過樓主圍爐不成，反而引來網民一面倒批評，認為她偷拍行為更為無品，「最有問題係你隨便影人相」、「兩個細路又唔嘈又除咗鞋又冇阻到人，我睇唔到有咩問題」、「四個人（坐）四個位，你理X得佢倒立啊」，更表示欣賞長者1個貼心舉動，「女士隻手仲要按住小朋友隻腳唔會踢出去，人多嗰陣反而仲因為小朋友隻腳冇放落嚟，隨時多咗空間企」。



女生稱繁忙時間搭港鐵 遇2男童除鞋「打橫瞓」長者大髀

該女乘客在threads帳號貼相公審，不滿稱「第一次見人喺繁忙時間咁樣搭港鐵」。相中顯示，當時1對疑為夫婦的長者帶同2名男童搭乘港鐵，他們一行4人坐在一排座位，長者兩人坐在中間，2名男童則坐在左右兩旁，先用毛巾墊高頭，然後脫下鞋子平躺並將雙腳晾放在長者大腿上。從相中目測當時車廂雖然有乘客需要站立，但情況未至於非常擠迫，和樓主所指的「繁忙時間」似乎有出入，因此惹來網民質疑。

2名男童用毛巾墊高頭，脫下鞋子平躺並將雙腳晾放在長者大腿上。（「threads＠phoebelambao」圖片）

網民反斥樓主多事：又冇阻到人

大部份網民認為相中眾人行為完全無問題，反斥樓主公審他人舉動，「四個人（坐）四個位，你理X得佢倒立啊」、「兩個細路又唔嘈又除咗鞋又冇阻到人，我睇唔到有咩問題」、「大人坐得端莊有修養，無用到多餘嘅位又無整污糟張凳」、「呢個坐姿雖然都有啲奇怪，但係都幾有禮貌幾自律」、「女士隻手仲要按住小朋友隻腳唔會踢出去，人多嗰陣反而仲因為小朋友隻腳冇放落嚟，隨時多咗空間企，到底有咩問題？」。

兩個細路唔瞓坐喺到，你會多個位坐？ 網民意見

樓主偷拍公審反捱轟無品

有留言因此批評樓主偷拍行為，「最有問題係你隨便影人相」、「睇唔出有幾繁忙，仲有咁多空位畀你影」、「就算佢哋坐好都唔會有位畀你坐囉，一行本身就係坐四個人」，認為近年不少港人動輒公審，勸喻應多加體諒包容，「會否係小朋友唔舒服？」、「小朋友可能都係被迫搭長（途）車程去返學，而長老負責接送都辛苦」、「老人家幫忙湊其實好累，咁啱4個位又無嘈吵、又無周圍走、又無食嘢食到成地都係，反而我覺得係教科書級別嘅湊小朋友典範」。

兩個老人家湊兩個細路仔，不容易的，體諒下 網民意見

不少人力撐相中長者和小童，但有意見認為在公眾場所的確應注重禮儀，「呢度係車廂，係坐位，就守返個規矩」。（示意圖／資料圖片）

未影響人VS缺乏禮儀 惹網民激辯

但有留言認為在公眾場合，的確要教育小童注重禮儀，「以前我如果身體不適，長輩只會叫我靠在他肩膀，或者趴在自己大腿上，這輩子沒在公共空間裏這樣躺過」、「我都唔識講啱定錯，只係想講公眾地方咁樣瞓，會唔會覺得唔好意思啊？」、「留言話冇問題，的確冇！但有教養唔會（喺）公眾地方咁」、「四個人坐四個（位）聽落好似係合理，但合理唔代表係亂嚟，公眾地方可唔可以檢點啲，好睇啲呢？呢度係車廂，係坐位，就守返個規矩」。

（threads＠phoebelambao）