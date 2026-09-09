港鐵男車廂吸電子煙　乘客報海關：當自己屋企？　網民斥自私放毒

繼日前有女子於港鐵車廂公然吸食電子煙至少5分鐘被其他乘客指摘，網上再流傳另1段男子於港鐵車廂吸食電子煙影片，拍片乘客狠批「當自己屋企呀？」，並稱該男子乘搭東鐵綫到達口岸過關到內地，她已就事件向海關舉報。



網民批評，「咁揚㗎咩，電子煙禁咗啦喎」、「乜而家香港潮流係地鐵食電子煙嘅咩？點解可以幾日內兩單？」、「放毒氣，仲喺成排人面前吸真係囂張！」，又認為拍片乘客應當場出聲制止，「奇怪今次成車居然冇人出聲，少咗早兩日嗰啲正義麻甩佬」。



網上再流傳另1段男子於港鐵車廂吸食電子煙影片。（Threads@stysty.0417）

有港鐵乘客9月8日於Threads發文發片，影片見到港鐵車廂內有名年輕男子坐在近車門座位，用左手物品遮擋右手拿着的電子煙，隨後拿起電子煙吸食，吞雲吐霧，當時有乘客坐在其身旁或站在附近，但無人出聲制止。

港鐵男子車廂吸電子煙 乘客報海關

樓主於帖文怒斥，「咩料啊？大佬，當自己屋企呀？」，並稱「（該男子）準備過關返大陸，我先報海關，佢行我後邊」。

拍片乘客狠批男子：「當自己屋企呀？」（Threads@stysty.0417）

網民怒斥：車廂食煙自私精

「真係好賤，又喺車廂食煙，自私精」



「其實真係唔明食電子煙嗰啲人，點解可以覺得唔會影響到人？佢係唔臭嘅，但係聞落去真係唔舒服，有啲人聞到，個頭會好痛」



「放毒氣，仲喺成排人面前吸真係囂張！可能唔係電子煙咁簡單，係上咗癮嘅依托咪酯」



「咩生物嚟㗎，而家啲人真係好無意識喎，罰你幾差嘢睇你仲敢唔敢地鐵當自己屋企嗱」



男子拿起電子煙吸食，吞雲吐霧。（Threads@stysty.0417）

男子拿起電子煙吸食，吞雲吐霧。（Threads@stysty.0417）

網民籲要當場向港鐵職員舉報

「出聲啦！點解淨係影呀」



「要學另1條片個大叔咁，怒片佢！」



「有啲人係要出面問候，明？你出得po人哋都走咗啦」



「有冇人幫手都會即時大鬧，制止咗先，立即call職員！」



當時有乘客坐在男子身旁或站在附近，但無人出聲制止。（Threads@stysty.0417）

在港鐵吸煙可罰款5,000元

根據《港鐵附例》第23條「禁止吸煙」，凡藉告示而禁止在鐵路處所的任何其他部份吸煙，則任何人不得在該部份吸食或攜有任何形式的已燃點的煙斗、雪茄或香煙或無遮蓋火焰，違者最高罰款5,000元。

香港全面禁電子煙 隨身攜帶電子煙亦違法

2026年4月30日起，《2025年控煙法例（修訂）條例》針對另類煙用物質的修訂正式生效，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。

2026年4月30日起，任何人不得在公眾地方管有電子煙煙彈、煙油、加熱煙支和草本煙，即使只隨身攜帶而未有吸食或使用，亦屬違法。（資料圖片）

管有少量另類煙用物質（即不多於5個煙彈、或5毫升煙用物質、或100支加熱煙支、或100卷草本煙）並用作非商業用途，定額罰款港幣3,000元；或一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣10,000元。



管有多於上述數量指明另類吸煙產品，即屬增責因素，須以檢控形式而非定額罰款處理。一經循簡易程序定罪，可判處罰款港幣50,000元及監禁6個月。