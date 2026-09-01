港鐵乘客入閘後聚舊聊天　出閘驚覺逾時被罰66元　網民：罰款合理

經一事，長一智！有港鐵乘客於網上發文表示，與朋友很久沒見，吃飯聚舊後一起搭港鐵，入閘後興起繼續聊天，怎料出閘時閘機屏幕顯示「入閘時間超過咗150分鐘，要罰$66！」，他無奈道：「有啲咁嘅罰款點解唔一早講明？」



網民直言，「唔係新rules，好耐喇喎」、「呢條規矩可能早過你出世」、「罰1次就會肉痛到記得㗎啦」、「唔知唔出奇，但post主被人插係因為個態度係『搞錯呀，無人話我知就罰我』」，又問「點解唔搵間coffee shop坐低傾？」。有網民說，「因為太多人喺地鐵站入面交收貨，阻住其他人搭車，罰款合理」。



有港鐵乘客於網上發文表示，與朋友很久沒見，吃飯聚舊後一起搭港鐵，入閘後興起繼續聊天，怎料出閘時閘機屏幕顯示「入閘時間超過咗150分鐘，要罰$66！」。（資料圖片）

該港鐵乘客於Threads發文講述事件，指出與朋友很久沒見，吃飯聚舊後一起搭港鐵，入閘後「仲傾咗好耐偈」，然後各自搭不同方向的列車離開。

港鐵乘客聚舊聊天 遲出閘被罰$66

樓主指出，「點知出閘嘅時候話入閘時間超過咗150分鐘，要罰$66！有啲咁嘅罰款點解唔一早講明？」

網民直言，「唔係新rules，好耐啦喎」、「因為太多人喺地鐵站入面交收貨，阻住其他人搭車，罰款合理」。（資料圖片）

網民直言，入閘超過150分鐘未出閘要罰款非新規：

「已係有咗多年嘅傳統」



「不嬲都有㗎，但係都的確無大大隻字寫出嚟或者無廣播，你寫出嚟都係好事」



「係有限時，一直都有，下次吹水時留意時間」



「每個站都一定有貼車票發出條件，入面有寫明閘內時間不得超過150分鐘，否則需收取附加費，再加上網上都有得睇，自己唔睇就唔好話人哋唔講你聽」



「你係時候攞嗰本成本字典咁厚嘅《港鐵附例》出嚟當小說咁睇了」



「自己望下條款，無論喺唔喺同1個站超過咗時間就要罰錢。如果唔係就會產生咗好多嗰啲喺唔同站由朝早不斷用地鐵去送貨，然後喺下1個站出閘嘅人」



網民表示，「$66畀你坐2個幾鐘抵畀啦，又唔使日曬雨淋，又唔使坐公園俾蚊咬」。（資料圖片）

網民認為罰款合理：

「$66咪當交學費，你們兩人快快約時間食飯/出外逛，傾埋下半部」



「要傾計索性搵間餐廳！66蚊夠兩個人飲個下午茶啦！」



「$66畀你坐2個幾鐘抵畀啦，又唔使日曬雨淋，又唔使坐公園俾蚊咬」



網民直言，入閘超過150分鐘未出閘要罰款非新規，「係有限時，一直都有，下次吹水時留意時間」。（資料圖片）

港鐵逗留超過2.5小時會收附加費

根據港鐵「車票發出條件」第1.8條「乘車超過限定時間之附加費」，所有乘客進入已付車費區域後，須在合理可行情況下，盡速登上第一班到站的列車前往目的地，並須在入閘後150分鐘（2.5小時）內完成車程，然後通過出閘機離開已付車費區域。乘客沒有合法授權或合理解釋下，未能於150分鐘內離開已付車費區域，可被徵收相等於當時最高額之成人或特惠單程車費（視屬何情況而定）作為附加費。