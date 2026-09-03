有片｜港鐵女脫襪捽腳　目擊乘客呼核突聞到腳臭　網民：生化危機

撰文：謝茜嘉
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好惡心！有港鐵乘客於網上發文發片指出，乘搭將軍澳綫期間，車廂內有名女子脫襪「捽腳」，她大呼「勁核突」。

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影片引來網民熱議，斥責女子「不知廉恥」、「無公德又核突」，崩潰道「救命，日日出街好似生化危機咁，搞唔掂」、「搭搭下地鐵捽腳泥真係超出我幾10年人嘅認知層面」、「咁樣隔籬兩個仲唔彈開，佩服」。

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有港鐵乘客於網上發文發片指出，乘搭將軍澳綫期間，車廂內有名女子脫襪「捽腳」。（Threads@itsnothannaannah）

該港鐵乘客於Threads發文發片表示，「呃？勁核突，救命」、「一經過就聞到浸腳臭」，並透露事發於將軍澳綫列車，被拍者是名女子。

港鐵女脫襪捽腳　目擊乘客：勁核突

影片見到，樓主當時在列車坐着，相隔1個位的女子脫了襪，將右腳放在左腳大腿上「狂捽」搓揉，隨後用手掃了掃腳掌，似將髒物掃落地上。

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女子脫了襪，將右腳放在左腳大腿上「狂捽」搓揉。（Threads@itsnothannaannah）

網民齊怒斥：

「佢隻腳咩事呀，好核突，𢱑完腳隻手又周圍摸，好唔衞生」

「仲要突登除低隻襪摔」

「啲腳皮臭氣飛到隔籬左右全部都係，中晒」

「做咁耐人搭咁多次車，近幾年社會質素急速下降」

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女子脫了襪，將右腳放在左腳大腿上「狂捽」搓揉。（Threads@itsnothannaannah）

有網民表示要出聲制止：

「咁都冇人開聲X佢喎，服咗」

「你有冇大嗌：你腳好臭啊」

「除咗錄影，有冇出聲話佢，呢啲人要話㗎」

「你大大聲問下佢，使唔使介紹隻香港腳藥膏畀佢嘛」

「你應該大聲叫：嘩！你公眾地方除襪捽腳？大家會起哄公審佢（因為車廂大部份人都睇手機無留意身邊情況）」

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女子隨後用手掃了掃腳掌，似將髒物掃落地上。（Threads@itsnothannaannah）

有網民分享類似經歷：

「我試過有個小妹妹坐我隔籬挖礦（挖鼻屎）挖咗幾個站，佢隻手係過咗幾個站都冇拎過出嚟，之後佢一拎出嚟我即刻返喺到算」

Threads@itsnothannaannah

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