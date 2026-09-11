小學生「夢遊墜7樓」砸爆BMW　奇跡僅擦傷骨折活命　車主暖心回應

內地湖南有一名小學生近日某夜疑似夢遊，竟不慎從7樓住家墜落，當場重砸至樓下的一輛BMW，導致該輛豪車的天窗、座椅等處嚴重毀損，所幸孩童僅受擦傷及骨折，並無生命危險。



內地孩童夢遊直墜7樓，砸毀樓下BMW

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根據《海報新聞》等多家陸媒報導，這起事件發生於9月7日凌晨2時至3時間，當時湖南衡陽有一名小學生疑似夢遊，竟從7樓住家的防盜網小窗口鑽出，並當場墜落、重砸停放於一樓的BMW豪車。

家長發現此事後，立刻將孩童送至醫院急診，所幸經過詳細檢查後，僅有多處擦傷及骨折、並無生命危險。

BMW車主出門看傻，得知真相暖喊：不用急著賠

該輛BMW的車主周姓男子在隔天上午7時多準備出門時，發現自己的愛車天窗、天幕、座椅近乎全毀，隨後才注意到家長已透過一張紙條留下聯絡資訊，除了解釋整起事件的經過，也承諾會負起賠償責任。

周男受訪時透露，BMW的維修費用預估將近5萬元人民幣，但考慮到孩童墜樓後的醫療費用沉重，且對方家庭經濟條件並不富裕，故告訴家長不用急著賠款。

周男坦言，非常慶幸孩童能夠保住性命，認為自己的愛車救人一命，待修好後會繼續駕駛。不過，他也強調，假設雙方後續賠償問題未達成共識，仍可能透過保險代位追償。

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