女嬰好奇觸摸升降機門　手臂遭強勁吸力捲入門縫　駭人影片曝光

印度馬哈拉施特拉邦浦納市（Pune）日前發生一起驚心動魄的電梯夾人事故。3月7日，一名僅約1個多月大的女嬰隨家長搭乘電梯時，手部竟意外被卡進開啟中的電梯門縫內。



所幸現場乘客迅速應變並強行擋住門扇，女嬰最終在受困數分鐘後平安脫困，未釀成嚴重傷勢。該段驚悚影像在網路上瘋傳，引發大眾對電梯設備安全的高度關注。

3月7日，一名僅約1個多月大的女嬰隨家長搭乘電梯時，手部竟意外被卡進開啟中的電梯門縫內。（X@RoshanKrRaii）

女嬰手臂被強大吸力帶入側邊門縫內：

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根據大樓監視器畫面還原現場，當時有2名女子推著嬰兒車並帶著2名女嬰進入電梯。當電梯抵達指定樓層、門扇再度開啟時，其中一名女嬰因好奇伸手觸摸移動中的門扇，不慎讓細小的手臂被強大的捲吸力帶入側邊門縫內。突如其來的意外讓電梯內的乘客瞬間陷入恐慌，氣氛極度緊繃。

事發瞬間，電梯內的民眾展現高度互助精神，多人立即衝上前幫忙。為了防止電梯門因感應不良持續運作導致傷勢惡化，熱心乘客分工合作，有人合力擋住門扇閉合，有人則在旁引導並協助女嬰慢慢抽回受困手臂。經過數分鐘的驚險營救，女嬰的手臂終於順利拉出，經初步確認並無大礙，成功化解了一場可能的重大悲劇。

這起意外隨後在社群媒體掀起討論熱潮，也引發當地對於公共安全的辯論。部分網友將矛頭指向大樓管理單位，認為電梯門縫過大或偵測系統存在缺失；另一派意見則建議家長應隨時看管好幼童動作，避免憾事發生。

目前該社區住戶已集體向管理部門發出訴求，要求對整棟大樓的電梯系統進行全面性的徹底檢查，以保障居民的進出安全。

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