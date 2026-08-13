美國男雨中拍片遭閃電擊中倒地　逾200萬觀看大難不死過程｜有片

美國俄亥俄州1名男子日前拿手機拍攝朋友在暴雨中搶救高爾夫球車，沒想到自己竟在過程中遭閃電擊中，整個人當場倒地。畫面可見，他遭雷擊後瞬間閃出一道火花，驚險過程意外被手機完整記錄下來，影片如今在社群平台突破200萬次觀看。



拍朋友脫困 下一秒自己遭雷擊

據《紐約郵報》報道，斯基亞沃尼（Chris Schiavone）當時與朋友在辛辛那提附近的Pebble Creek高爾夫球場打球，期間雷雨襲擊當地，眾人的高爾夫球車也因場地泥濘而卡住。斯基亞沃尼拿出手機，原本只是想拍下朋友努力把球車弄出來的畫面，沒想到自己也成為影片主角。

美國俄亥俄州1名男子日前拿手機拍攝朋友在暴雨中搶救高爾夫球車，沒想到自己竟在過程中遭閃電擊中。（Instagram@Chris Schiavone）

影片中，斯基亞沃尼站在雷雨中的球場，突然遭一道閃電擊中手臂，整個人隨即倒地。就在雷擊發生之際，畫面立即閃出一道明亮火花，他遭擊中到倒地的過程全被手機拍了下來。

雷擊後全身暫時失去知覺 影片破200萬觀看

斯基亞沃尼事後表示，遭雷擊後，他一度失去全身知覺，聽力也受到影響。不過，他並未受到危及生命的傷勢，目前正在休養。他將這段驚險影片發布到社群平台，至今已累積超過200萬次觀看。

雷擊驚險畫面曝光▼▼▼

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斯基亞沃尼也在貼文中寫道，這種遭雷擊的機率「據說是百萬分之一」，並表示自己能活下來「非常幸運、受到祝福」，同時提醒「閃電不是鬧着玩的」。

網友批評躲樹下 氣象單位籲聽雷立即進室內

不過，影片引發熱議的同時，也有不少網友批評斯基亞沃尼在雷雨期間躲在樹下，而且手上還拿着雨傘，認為這是相當危險的做法。有人留言表示，在雷雨中站在樹下還撐傘，就像沒有降落傘便跳下飛機一樣危險；也有人表示，原以為每名高爾夫球手都知道雷雨時不能躲在樹下。

閃電是美國最致命的天氣危害之一，高爾夫球場、空曠地區，以及樹木等高大物體附近，在雷雨期間尤其危險。美國國家氣象單位提醒，一旦聽見雷聲，就應立即進入室內，遵循「雷聲響起，就進屋內」的原則。

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