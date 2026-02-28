7月大女嬰跌入滾水鍋　全身3成燙傷「腳趾180度反轉」　現況驚人

10年前一場意外，讓年僅7個月大的大陸內蒙古女嬰園園，跌入滾燙的開水鍋中，造成全身超過30%燒傷，搶救雖保住性命，但隨著成長，嚴重的瘢痕攣縮讓她下肢關節變形扭曲，難以站立行走。



《長江日報》報導，園園當年不慎掉入開水鍋中，下肢嚴重燙傷，家屬多年不斷求醫，直到2025年11月找到燒傷整形專家謝衛國，於是前往武漢大學接受手術治療。

醫療團隊評估發現，園園左腳大拇指因疤痕牽拉，發生「180度反向旋轉」，與足背緊密黏連，而右側腰部以下，幾乎全為瘢痕組織，膝關節與踝關節無法伸直，右腳向外上方扭曲120度，雙腿長度相差達20公分。

經手術矯正與植皮治療後，園園雙腿長度已基本恢復一致，創面順利癒合，頭部取皮處也重新長出頭髮，院方為她制定系統性復健計畫，待2個月後拆除牽引支架，將展開下肢力量與走路訓練。

園園母親談及過往數度哽咽，「若不是武漢的醫護人員拼盡全力，若不是那麼多好心人伸手相助，孩子可能這輩子都站不起來了。」她坦言，因家庭經濟困難，女兒後續治療與復健曾一度中斷，「只要園園能重新下地走路，再苦再累，我都心甘情願。」

