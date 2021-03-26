底特律街頭驚現進擊的肥豬　自在漫遊仲跑步　網民哄動：免費煙肉

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-03-26 15:30

這隻豬擁有自由的靈魂！美國底特律有民眾日前買完漢堡回家見到奇趣一幕，竟然有隻豬在街上漫遊，跑起來的樣子更非常可愛，有居民告訴她其實是隻寵物豬，但網民看片段後笑言滿腦子只想到「免費煙肉」，呼籲主人盡快帶牠回家，否則真的有人捉來吃。後來主人現身解釋，寵物豬當時是偷跑出去找鄰居玩，平常很「乖巧」，但近年牠跑去找鄰居玩的次數達30多次。

網民駕車回家中途見到1隻黑色豬，牠還在街上跑起來。（「Shamara McCray」fb影片截圖）

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美國傳媒搞笑報道，如果有民眾想念自己養的豬，「牠正在底特律的街上閒逛」，笑言底特律動物管理局正找方法帶牠回家。事源網民Shamara McCray日前駕車出門買漢堡，回家時在街上見到有黑黑的東西在漫遊，司機慢駛查看才發現眼前是1隻豬，附近的居民表示豬仔其實是某戶人家的寵物。

McCray馬上拍下影片做紀錄，因為她在該區從未見過活豬，呼籲主人盡快帶走自己的豬，避免有人捉了牠來吃，片段馬上引起熱議，不少網民笑言只見到「火腿、煙肉、豬扒」，還抵死貼出煙肉的照片，又說如果沒人認領這隻豬，可以幫手照顧牠。底特律動物管理局稱他們未收到走失豬隻的報告，但正想方法幫這隻迷途小豬。

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網民點睇：

有住在美國牛津市的網民稱，當地農場的豬、牛和馬等在春天都是放養的，豬很聰明，應該懂得如何開門，這隻豬應該是自己貪玩偷跑，但亦有人擔心牠是被主人棄養。後來小豬的主人現身回應，稱牠不是走失，只是有時會自己跑出去找鄰居，「5分鐘前我帶咗佢返堅企了」。

主人形容小豬比狗或任何寵物都要聰明，「除非你係養大象同海豚啦」，近年牠逃出去30多次找鄰居玩，鄰居會打電話告訴她，「希望佢（豬）唔好當自己做咗明星會有多份早餐食啦」。有網民提醒主人，部分地區的民眾對動物不太友善，更可能會開車撞倒牠，着她要小心別讓小豬自己跑出門。不過有人就指寵物豬其實很聰明，自己有鄰居在車庫內養了1隻豬，已用圍欄和閘門鎖着牠，但牠都有辦法逃出去。

後來主人聯絡當地電視台，稱小豬已經安全回家，表示牠是寵物豬，今次獨自出門約10至25分鐘，平常都是「好孩子」。

（綜合）

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