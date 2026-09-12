億元六合彩 ｜食環督察中獎拒平分　加國工友夾錢中3億案件更離奇

六合彩50周年第二期2.28億元金多寶9月5日攪珠，據悉食環署活化街市組有15名人員合資購買彩票，中了半注頭獎，派彩約3,100多萬元，但負責購買的衞生督察表明不願平分彩金，其後更「失蹤」。



同事之間夾錢買彩券中獎而引起的糾紛並不罕見，過去外國更有打工仔因此鬧上法庭，其中加拿大更發生多名工人夾錢買彩券中了高達5,000萬加元（約3億港元）的頭獎，引來無夾錢同事不滿，認為有權分錢告上法院，結果成功達成和解。



六合彩金多寶頭獎彩金達2.28億元，士丹利街投注站人頭湧湧。（陳浩然攝）

衞生督察中半注頭獎拒平分 同事報警後被捕

據早前報道，消息指，食環署活化街市組有15人合資購買該期六合彩，由36歲凌姓衞生督察負責購買，最終中了半注頭獎。喜獲高額獎金後凌姓衞生督察拒平分，雙方曾談判，同事擔心他私吞獎金報警。警方昨日（11日）以涉嫌盜竊拘捕涉事的36歲男子，目前男子已獲准保釋候查，警方已凍結其銀行戶口相關款項。

六合彩將於9月5日晚上9時30分進行新一期攪珠，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可獲2.28億元彩金。（馬會圖片）

香港賽馬會今日（9月5日）舉行第二期50周年金多寶攪珠，若以10港元一注獨中，頭獎估計可高達2.28億港元。（陳浩然攝）

同事夾份買彩券中獎後出現糾紛並不罕見，有更誇張的例子是沒夾份的同事向中獎同事提告索取獎金。

加拿大工人夾錢買彩券 中3億元頭獎

事發於2011年，加拿大男子貝茨（Christopher Bates）在安大略省龐巴迪公司（Bombardier）的工廠工作，他放假期間同事夾份買當地的彩券「Lotto Max」，更中了該期5,000萬加元（約3億港元）的頭獎，夾份的24名同事每人分到高額獎金，貝茨知情後怒告24名同事。

加拿大一班工廠工友2011年夾錢買彩券，中了該期5,000萬加元的頭獎。（AI生成圖片）

放假工友無夾錢 認為有權分獎金

貝茨表示，自己有份創立同事夾份買彩券的彩池，認為自己有權分獎金，但分獎的同事們反駁，彩池有「no pay no play」（不付錢不參加）原則，他當時放假沒夾錢便無權分獎金，又提到同事們不是每期都買，只有在頭獎超過3,000萬時才會夾錢。

貝茨不是唯一一個要求分獎金的工友，部分同事也因各種原因錯過夾錢，因為各式索賠的出現，博彩公司暫停頒獎金，但最後只有2宗個案獲法院考慮。博彩公司先將獎金分成26份，每份約190萬加元（約1,100萬港元），其中2份存入法院信託等待判決。

提告的同事認為，創立同事夾份買彩券的彩池，認為自己有權分獎金。（AI生成圖片）

庭上指控彩池話事人未墊支夾份

法院認為貝茨的要求有一定理據，案件原訂要在多倫多法院審10日。貝茨在庭上供稱，買彩券時他正放假，上班後馬上找彩池話事人穆爾西（Sherif Morsi），質疑對方為何不幫他墊支買彩券的錢。貝茨的律師科克倫（ Michael Cochrane ）認為，貝茨是彩池的成員，其他成員對他有誠信義務。

雙方最終達成和解，但協議條款保密。（AI生成圖片）

達成和解雙方感滿意 協議條款保密

殊不知在審訊第2日，雙方已達成和解，但協議條款保密，至今未公開，只透露雙方對結果感滿意。科克倫提醒當地民眾，同事夾錢買彩券是平常事，但有2點要注意：

1. 彩池負責人要清楚自己的責任，包括如何持有資金、根據團體協議買彩券及如何分配獎金

2. 夾錢的同事必須清晰理解，自己必須限定時間內付錢，明確知道有什麼人夾份、誰是負責人，才能知道中獎時的下一步

六合彩要用「複式」買齊49個號碼所有組合，以每注10元計涉款1.39億元。（資料圖片）

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