【六合彩／攪珠結果／頭獎／億元六合彩】9月5日（星期六）攪珠的六合彩50周年金多寶，頭獎獎金高達2.28億元，結果有3.5注中頭獎，每注10元派超過6,300萬元。不過有人歡喜有人愁，有香港女生於社交平台Threads訴苦，她買了1注六合彩碰運氣，對號碼時發現「中咗5個號碼」，即獲得六合彩三獎，於是即時打電話向母親報告喜訊，結果才發現「尷尬殘酷真相」，無法領取獎金，直呼「激動到有啲暈暈地」。



帖文又來網民熱議，直呼「慘」，又安慰樓主「都叫享受咗過程」、「食幾多，穿幾多，整定的，不能強求」。亦有網民笑言「近㗎喇近㗎喇，香港個魚池靠你喇」。



2026年第96六合彩攪珠結果9月5日出爐。（馬會網頁）

26/096期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第96六合彩攪珠結果9月5日出爐，攪出號碼是9號、18號、26號、30號、33號、45號，特別號碼28號。頭獎3.5注中，每注63,376,610元；2獎20注中，每注派613,630元；三獎875注中，每注派37,400元。

攪出號碼是9號、18號、26號、30號、33號、45號，特別號碼28號。（馬會網頁）

港女「中五個號碼」獲六合彩三獎？ 悉尷尬真相崩潰：激動到暈暈地

攪珠後，有香港女生於Threads發布六合彩投注紀錄，分享尷尬經歷。樓主表示，六合彩攪珠後，她對六合彩發現「中咗五個Number」，即中了六合彩三獎，可獲得逾3萬元獎金，於是打電話向母親報告喜訊，才驚悉自己原來「對錯上一期六合彩」，直呼「啱啱激動到有啲暈暈地」，「XXX，仲特登用大聲（韓國男子團體BIGBANG成員大聲（D-Lite））生日+自己生日咁買……而家有啲頭暈」。

有香港女生於Threads發布六合彩投注紀錄，分享尷尬經歷。（Threads@fammmm_rl）

有香港女生於Threads發布六合彩投注紀錄，分享尷尬經歷。（Threads@fammmm_rl）

樓主又感嘆，「X……點解我上期唔係咁買？上期買就中啦」，並自嘲「笑話share」。

網民熱議：香港個魚池靠你喇 獲港女幽默回覆

網民看過帖文議論紛紛，有人感同身受：

「慘」



「上期中咗嗰啲都幾慘」



「咁啱～我都係買係用大聲+龍+太陽+我生日」



「點解上期冇買」



也有人安慰樓主：

「食幾多，穿幾多，整定的，不能強求」



「都叫享受咗過程」



「中咗可以無憂無慮咁係咁睇BB演唱會」



亦有網民笑言「近㗎喇近㗎喇，香港個魚池靠你喇」，獲樓主留言回覆「X，啱啱都心諗……魚池我嚟啦⋯⋯」。

（Threads@fammmm_rl）

（資料圖片）

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