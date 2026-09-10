傳公屋戶中六合彩頭獎$6338萬！怕加租1招瞞房署　網民促交還公屋

【公屋／六合彩／攪珠結果／頭獎／億元六合彩／公屋富戶】9月5日（星期六）攪珠的六合彩50周年金多寶，頭獎獎金高達2.28億元，結果有3.5注中頭獎，每注10元派超過6,300萬元。一夜暴富變「半億富翁」，全城關注誰是幸運兒，有聲稱公屋戶就分享實體六合彩投注彩票，自言買中了頭獎獲得逾6,000萬元獎金，更明言因為怕房屋署知道中頭獎會變「公屋富戶」收雙倍租金，甚至收回公屋，所以用現金投注。



事件引起網民熱議，有人祝賀中六合彩頭獎，但認為應主動交還公屋讓給更有需要的人，「恭喜，但如主動交出公屋更好，給社會上有需要人士」、「中6,000萬還住公屋？」。不過亦有網民質疑彩票真偽，懷疑是使用AI改圖，而使用AI測試網站分析後，得出驚人結果。



2026年第96六合彩攪珠結果9月5日出爐。（馬會網頁）

26/096期六合彩攪出號碼及派彩

2026年第96期六合彩攪珠結果9月5日出爐，攪出號碼是9號、18號、26號、30號、33號、45號，特別號碼28號。頭獎3.5注中，每注63,376,610元；2獎20注中，每注派613,630元；三獎875注中，每注派37,400元。

攪出號碼是9號、18號、26號、30號、33號、45號，特別號碼28號。（馬會網頁）

網傳公屋戶自爆買中2.28億六合彩頭獎 獲逾6,000萬獎金：分享喜悅

六合彩攪珠及派彩後，經常分享六合彩投注消息的Facebook群組「齊齊研究六合彩！」，其管理員發帖文透露，有會員私訊表示買中了該期六合彩頭獎，並着管理員「代為分享他中到頭獎的喜悅」。

有聲稱公屋戶分享實體六合彩投注彩票，自言買中了頭獎獲得逾6,000萬獎金。（資料圖片）

該會員聲稱，9月7日（六合彩開彩翌日）早上已到跑馬地體育道一號的馬會總部領取支票，並向管理員提供「附有條碼和投注資料數據的單式彩票」，以及1張「香港馬會獎券有限公司發出的6,000多萬元匯豐銀行支票」相片作為證。

有聲稱公屋戶就分享實體六合彩投注彩票，自言買中了頭獎獲得逾6,000萬獎金。（Facebook群組「齊齊研究六合彩！」）

從實體投注票相片看到，該會員以40元購買了4注六合彩，其中1注號碼包括9號、18號、26號、30號、33號、45號，6個號碼與26/096期六合彩攪出號碼一致，而投注時間是「2026年9月5日」，正正就是26/096期六合彩開彩日期，顯示可能中了頭獎。另外，彩票下方印上投注機編號及二維碼（Barcode），整體與一般實體彩票無異。

怕被房屋署收雙倍租金或收回公屋 用現金買六合彩彩票

管理員補充，為防是電腦改圖，遂詢問對方多個問題，包括「今時今日開投注戶口咁方便，又唔怕忘記對獎，又唔怕過期和遺失，為什麼要用現金投注？」，對方則解釋自己居於公屋，擔心房屋署知道他中頭獎後，會列為「公屋富戶」收取雙倍租金，甚至收回公屋單位，而且排隊有「真人畀飛」，感覺更「可靠」和「好彩」，故選擇用現金投注，「例如今次就中了頭獎……」。

該會員表示，因擔心房屋署知道他中頭獎後，會列為「公屋富戶」收取雙倍租金，甚至收回公屋單位，故用現金投注。（資料圖片）

不過小心謹慎的管理員進一步「設局」試探，問對方「馬會職員在開支票之前，問你願唔願意捐錢畀下面表格上任何一間馬會受惠機構，你有無捐到錢？」，對方回答「無問我喎！亦無畀任何受惠機構的名單我睇」，令管理員疑慮大減，「我對他的信任又增加了，因為馬會是絕對不會要求任何幸運兒捐款的」。

隨後管理員「終極求證」，利用AI工具把會員提供的圖片與真實彩票對比，「結果話彩票真實的可信性高」，故「我就暫時相信他」，並恭賀對方中六合彩頭獎。

網民祝賀 倡主動交還公屋給社會上有需要人士

網民看後議論紛紛，有人祝賀該會員獲得六合彩頭獎：

「只可以話，幸運之神眷顧，買$10都會中頭獎。恭喜得獎者」



「佢好好運氣。我係中隔籬5個」



「編號832即係青衣城買」



「沾返啲財氣先，恭喜晒，真令人羡慕」



但亦有不少網民認為中6,000萬頭獎後應主動交還公屋，讓給更有需要的人：

「恭喜，但如主動交出公屋更好，給社會上有需要人士」



「中6千萬還住公屋？」



「住公屋中6千萬，交返間屋出嚟，唔好亂投資，做基金銀行收息，人生勝利，捐百分百受助人嘅慈善機構，有福報」



「恭喜你先，如你中咗頭獎，應該交回公屋畀房署，給有需要的人，有錢買一間屋同屋企人一起住啦」



另有網民質疑彩票真偽：

「P圖啦，個33字，好有問題」



「9字同個96期9字完全不相符，第一行33同第二行33也完全不相符」



「我覺得係P圖，中間啲色有啲唔自然」



「老老實實，真係中咗（頭獎）有咁密冚咁密，除了至親嘅人之外，點會聯絡網上群組主持爆自己中了頭奬吖？」



「我仲有少少似懷疑嘅態度，因為中咗6000幾萬，竟然係怕雙倍租金公屋？但係佢竟然將肯將呢個秘密話俾你聽呢個邏輯我完全諗唔明？」



有網民就解釋，數字變形或與彩票狀態及拍攝光影角度有關，「張飛有多摺痕，拍照下在光線不同會變形」。

AI工具檢測圖片真偽 列出3大疑點

而《香港01》記者嘗試使用多款AI工具檢測圖片是否由AI改圖，結果部份表示「整體來看，圖像細節豐富且自然，人工痕迹極少，存在較高的真實性可能」。

《香港01》記者嘗試使用多款AI工具檢測圖片是否由AI改圖，結果有分歧。（AI工具截圖）

另有部份AI工具則無法判斷圖片真偽，其中Google Gemini提出3個疑點，包括「字體與邊緣清晰度」、「紙張物理質感與光影」，以及「排版間距」。

「字體與邊緣清晰度」：投注號碼（如 9 + 18 + 26 ……）字體邊緣非常銳利、平滑，與彩票上其他文字（如底部的條碼）的解析度或列印質感呈現不一致落差，看起來有像是後製貼上文字的生硬感。



「視覺特徵比對分析」：畫面整體過於平整，尤其是在投注號碼的區域，缺乏感熱紙在現實光線下應有的紋理與反光變化。



「排版間距」：行距和字距顯得異常工整。



公屋申請入息限額、資產上限

六合彩彩金同樣要計入公屋戶資產。根據現行公屋政策，公屋入息限額按家庭人數計算，由1人上限13,230元，至10人以上上限69,150元；資產限額則由1人上限295,000元，至10人或以上上限974,000元。

公屋富戶入息及資產限額是多少？超多少要交2.5倍租？

首批受「富戶政策」影響的住戶於去年10月已進行過一輪申報，若入息超額，則須於2026年10月1日起交新租金。

若家庭入息超限額兩倍但不高於三倍，須繳交2.5倍租；超三倍但不高於四倍，須繳交3.5倍租；超四倍但不高於五倍，須繳交4.5倍租；入息超五倍及資產超100倍須遷出單位。