夫妻AA制｜日妻產後減薪仍要付半家用　買樓揭丈夫存款多自己3倍

夫妻生活費各付一半，生育後仍維持這種狀況，公平嗎？日本1名36歲人妻與丈夫婚時收入相若，約定家用各位一半，結婚6年來嚴格執行「全AA制」。然而，人妻放產假、育兒假及復工後縮短工時，令她收入減少，家庭負擔卻未隨之調整。直至夫妻商量買樓，她才發現自己的存款由逾500萬日圓跌至不足300萬，丈夫卻有約1,000萬，雙方資產出現高達700萬日圓（約35萬港元）的巨大鴻溝。



人妻發現自己的存款由逾500萬日圓跌至不足300萬，丈夫卻有約1,000萬，雙方資產出現高達700萬日圓（約35萬港元）的巨大鴻溝。（AI生成圖片）

婚時家庭年收入1,270萬日圓 租金、膳食各付一半

日本《資産形成ゴールドオンライン》於今年9月11日刊出一對夫妻的理財個案。現年36歲的東京都居民百合（化名）與38歲的丈夫拓也（化名）結婚6年，2人最初均是正職員工，拓也年薪約650萬日圓（約32.5萬港元），百合年薪約620萬日圓（約31萬港元）。

由於收入相近，2人同意平分生活費，每月向共同帳戶存入固定金額，例如月租16萬日圓，各付8萬；每月膳食費8萬，各付4萬，水電、日用品及旅行費亦基本上平分。剩餘收入則自行支配，當時雙方都能兼顧儲蓄及個人興趣。在沒有孩子的頭幾年，這套體制運作順暢，百合也一直認為此制度極為合理且對等。

百合曾試探性詢問丈夫能否在育嬰假期間適度調降她繳交的家用金額，但丈夫拒絕。（AI生成圖片）

產假育嬰假收入大減 夫拒降家用負擔

轉折點發生在百合34歲懷孕時期，當進入產假與育嬰留職停薪/育休（育兒休業）期間，儘管政府設有育兒津貼，但整體收入仍無法及得上全薪時期。百合曾試探性詢問丈夫能否在育嬰假期間適度降低她繳交的家用金額，不料拓也卻冷靜回答：「育嬰假不是有給付嗎？房租跟食費既然一直都是各付一半，維持原樣不就好了？」

基於多年來的家用各半的習慣，百合當時並未強烈反駁，決定動用自己婚前個人存款來補足每月應繳的固定家用金額。

丈夫反對調整夫妻付出金錢的比，百合決定動用自己婚前個人存款來補足每月應繳的固定家用金額。（AI生成圖片）

孩子生病要早退 照顧責任與零碎開支全落在妻子身上

孩子出生後，家庭財務與時間分配的隱形不公開始爆發。照顧嬰兒的核心重擔，包括夜間餵奶、預防接種、幼兒園接送、生病請假等勞務，幾乎全部集中在百合身上。復職後，百合為了能在傍晚接送孩子，不得不選擇「縮短工時」（時短勤務），放棄了加班與提升薪資的機會；反觀拓也則維持原本的工作型態與全額收入，甚至能專心加班。

更致命的是「微小支出的積少成多」。雖然大筆家庭開支由共同帳戶扣款，但尿布、副食品材料、童裝、藥局日用品等隨手購買的小額雜費，百合多自行墊付且未逐筆結算。這些看似微不足道的零星支出長期累積，進一步蠶食了百合本已減少的個人收入。

百合覺到自己承擔了絕大部分的育兒時間、減薪代價與零碎支出，讓所謂的「50:50」變成了名副其實的財務陷阱。（AI生成圖片）

丈夫提議各自出500萬首期 妻查帳始見700萬日圓存款差距

引爆夫妻正面交鋒的契機，是夫妻開始商討買樓置業。拓也提出「各自拿出500萬日圓當作頭期款（首期）」的方案，百合打開銀行帳戶後大受震撼：生小孩前自己擁有逾500萬日圓的存款，如今已暴跌至不足300萬日圓；而拓也的個人存款竟高達1,000萬日圓。

面對高達700萬日圓的資產落差：

「我們收入原本差不多，現在資產差這麼多，這樣真的算各負擔一半嗎？」 百合

此時百合才徹底醒悟：問題不在於丈夫有沒有付足50%的帳面開支，而是自己承擔了絕大部分的育兒時間、減薪代價與零碎支出，讓所謂的「50:50」變成了名副其實的財務陷阱。

「但我確實也有支付50%的生活費啊！」 拓也

育兒津貼難填補減薪差距 官方數據揭家務負擔鴻溝

津貼能否填補停工損失，是理解這宗個案的重要背景。根據日本厚生勞動省最新指引（Ministry of Health, Labour and Welfare, MHLW），育兒休業給付在符合條件下，首 180日按休假前工資的67%計算，其後降至50%；對復工後縮短工時的僱員，「育兒時短就業給付」補助一般僅為縮短工時後工資的10%，無法補足全部減薪。

百合覺到自己承擔了絕大部分的育兒時間、減薪代價與零碎支出，讓所謂的「50:50」變成了名副其實的財務陷阱。（AI生成圖片）

家庭照顧分工的巨大差距亦可從官方統計證實。根據日本總務省統計局（Ministry of Internal Affairs and Communications, MIC）《社會生活基本調查》，在育有未滿6歲子女的雙薪家庭中，妻子平均每日花費7小時28分鐘處理家事與育兒，丈夫則僅花1小時54分鐘。



理財專家指出，當雙方工作時間與收入完全對等時，50:50折半確實合理；但若一方因生育面臨職涯中斷與減薪，另一方卻要求維持相同的金額支出，這本質上就是用「形式上的平等」掩蓋了「實質上的不公平」。在深刻溝通後，百合與拓也最終決定廢除單純的AA制，改按雙方實際實領收入調配負擔比例，所有育兒開支一律改由共同帳戶支付，並撤回了均分買樓首期的提案。

（綜合）

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