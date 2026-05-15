富家女免同居男友租金！談生育住月子中心費用要AA　她傻眼提分手

許多情侶在交往期間實行AA制，但結婚後分娩陪月費用都要各自出錢？台灣有女生在網上表示，自己家境比較寬裕，目前和同居男友行AA制，即使對方住在女生住所，「從來沒跟他收過房租水電生活費，也從未跟他要過包包衣服等禮物」。直到有天談到生兒育女話題，男友同意屆時住在月子中心，但費用一人一半，女生立即反映「你不覺得產婦承受懷孕的痛苦和生小孩，應該要另一半出錢嗎？」，男友卻稱「男生也很辛苦啊，精神上也有損失」。



女生認為，產婦不但有精神損失，而且可能有失血和其他身體後患，形容「聽到他說這話我覺得很冷血」，之後提出分手。男友其後大哭認錯，承諾會改過，女生心軟復合，「但真的難免會有疙瘩」。



許多網民留言建議「分吧，他感覺根本沒那麼愛，這個也要AA，那女性懷孕的痛跟精力，要怎麼跟他AA？」、「他哭是因為差點失去飯票」、「要生小孩不要選AA男」、「看到他住你家、你未曾收過他房租水電生活費的部分就看不下去了」。



男友住在樓主住所，毋須支付房租、水電和生活費，2人相處一直都相安無事。（AI生成圖片）

同居男友無需支付生活費

樓主在「Dcard討論區」表示，家庭月入百萬新台幣以上，自己研究所畢業，由於外貌的關係，曾有上鏡的機會，「脾氣不是很好，但很講理，也能溝通」，目前28歲，渴望生小孩。男友薪水略高，不算大方體貼，住在樓主住所，毋須支付房租、水電和生活費，「我們平常各出各的，過節互相請客買禮物」，樓主從未要求收取手袋或衣服等禮物。

男友要求月子中心費用一人一半

最近他們聊到生小孩的話題，男友同意入住月子中心，被問到「費用誰負擔？」時，男友直言「一半一半吧」，樓主大感驚訝，反問「你不覺得產婦承受懷孕的痛苦和生小孩，應該要另一半出錢嗎？」，但男友強調「男生也很辛苦啊，精神上也有損失」。

被問到誰負擔月子中心費用時，男友直言「一半一半吧」，強調「男生也很辛苦啊，精神上也有損失」。（AI生成圖片）

樓主慨嘆︰我真的這麼不值得被好好對待嗎？

樓主形容自己聽到傻眼，以為男友「應該該出的時候會出，但這次對話後真的是蠻失望」，認為「難道產婦就沒有精神損失嗎？更別說還有癲癇、失血、腰痛 永久病根等」，覺得男友言論冷血，沒有想過產婦處境，同時樓主感到不被理解，「不希望等小孩生了才發現另一半事事跟自己想的不一樣」、「我真的這麼不值得被好好對待嗎？」。

提出分手後 男友大哭認錯終復合

樓主心灰意冷，數日後提出分手，但男友哭說「知道錯了」、「思慮不周，會改」。雖然樓主當刻心軟，「但真的難免會有疙瘩」，仍想「這段話讓我很不安，這真的是願不願意改的問題嗎？」。

樓主渴望生兒育女，「不希望等小孩生了才發現另一半事事跟自己想的不一樣」，所以決定分手。（AI生成圖片）

網民︰他不是知道錯了，而是找不到像你有錢又心軟的女孩

帖文引來大量網民討論，「分了別回頭，月中都要AA的男生讓他自己去找別人跟他生吧」、「你條件這麼好，為什麼要吃這麼差？」、「他不是知道錯了，而是找不到像你有錢又心軟的女孩，慎思」。

婦產科醫生︰生產就是拿命在賭

婦產科醫師謝筱芸曾表示，懷孕子宮的血流量非常驚人，足月臨盆前，供應子宮的血流每分鐘約700毫升，如果產後子宮收縮失效或血管破裂，全身血液不到10分鐘就會流乾，孕婦會有生命危險，其最高紀錄曾在24小時值班內，連續處理5宗產後大出血轉診個案，「有救回來的，也有遺憾回天乏術的」，她慨嘆「生產就是拿命在賭」，醫學再怎麼進步，生產風險永遠不可能歸零，「感謝每一位願意冒着生命危險孕育下一代的女性」。

（Dcard討論區）