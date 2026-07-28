加拿大華人夫妻買樓呻慘！自爆開支變月光族　慨嘆：睜眼就是帳單

置業是許多人的夢想，但付首期買樓後，每月需要供款才是真正難關。1名95後華人女生在小紅書發文，慨嘆自己移民加拿大達12年，過往都是租屋，至29歲時終於和丈夫在亞伯達省（Alberta）愛民頓（Edmonton）「擁有自己的小家」，但她稱「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。



樓主和丈夫在愛民頓「擁有自己的小家」，但她慨嘆「以前總覺得收入還可以，買房以後才發現成年人真的每個月睜眼就是帳單」。（小紅書圖片）

夫妻加上寵物 每月支出平均6,200加元（3.4萬港元）

樓主分享家庭每月開銷，強調只是交代自己家中狀況：

1. 房貸：2,100加元（約11,700港元）

2. 車貸：975加元（約5,430港元）

3. 地稅：440加元（約2,450港元）

4. 住所和汽車保險：320加元（約1,780港元）

5. 手機月費：80加元（約450港元）

6. 上網Wi-Fi：80加元（約450港元）

7. 水費電費暖氣費：300至500加元（約1,670至2,790港元）

8. 油錢：150加元（約840港元）

9. 寵物開銷：100加元（約560港元）

10. 其他交通開支：50至100加元（約280至560港元）

11. 買餸：700加元（約3,900港元）

12. 外出用膳：700加元（約3,900港元）

13. 健康保險：200加元（約1,110港元）



樓主慨嘆：存不下錢，幾乎月光

換言之，樓主家庭每月支出約6,200加元（約34,500港元），尚未計算購買衣服、保養品、旅遊、添購家中雜物等額外消費，加上家人沒有經濟援助，所以只能靠夫婦自己賺錢，因此「存不下錢，幾乎月光」。樓主慨嘆「以前覺得加拿大生活簡單，後來發現只是消費方式不一樣」，但她認為「擁有自己的小家，夏天可以在院子燒烤，下班回家有貓貓迎接」已經非常開心。

房貸高達2,100加元（約11,700港元）， 寵物開銷達100加元（約560港元），加上其他必要支出，每月支出平均大約6,200加元（約34,500港元）。（小紅書圖片）

網民：加拿大物價比以前高了很多，但人工不變

帖文引來許多網民討論，「加拿大物價比以前高了很多，但人工不變」、「在加拿大要學懂光合作用」、「亞省稅制在加拿大已經算低，看看其他省份人士，很快要吃草」、「有自己安樂窩已經很好，頂多減少其他不必要支出」。

（小紅書）

其他報道：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

全文：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前