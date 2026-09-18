台女鬼月買二手褲！驚見藏紅線髮束　民俗專家揭非冥婚：疑轉霉運

二手衣物既便宜又環保，近年愈來愈受年輕人歡迎，但亦有可能購入怪異衣物！台南1名女子早前以50新台幣（約13港元）購入1條黑色短褲，回家清洗後，翌日伸手檢查口袋時，竟拉出一束以紅線綁着的長頭髮，嚇得立即將頭髮甩到地上。



事件迅速在網上引起討論，不過民俗專家指出，單憑紅線及頭髮並不能判定與冥婚有關，情況反而較接近民間所說的「過霉運」。



台南1名女子在二手店以50新台幣購入黑色短褲，回家清洗後竟在口袋內拉出一束以紅線綁着的長頭髮。（網上圖片）

樓主表示，女友伸手檢查短褲口袋時，先摸到「毛毛的」物件，拉出後才發現是一束長髮。（網上圖片）

50新台幣購二手黑色短褲 口袋摸出「紅線髮束」

事件近日在社交平台瘋傳，發文者表示，早前陪同女友到台南一間二手服飾店購物，店內當時約有數百條褲可供選擇，當中更有數條款式相近，女友偏偏特別喜歡其中1條黑色短褲。女子試穿後發現尺寸非常合身，加上折扣後售價僅50元新台幣（約13港元），於是連同其他衣物一併買下。2人返家後隨即將衣物清洗及晾曬，其間一直未有發現異樣。據《台視》等多間台灣傳媒其後報道，該條短褲購自台南一間知名日式連鎖二手服飾店「2nd STREET」。

直至翌日早上，女子上班前取衣服時，突然想起要檢查短褲的口袋，沒料到伸手入口袋時，先摸到一件「毛毛的」物件，於是順手向外拉，未料愈拉愈長。完全拉出來後，才發現是一束長頭髮，而且髮束上更綁有一條紅線。女子當場嚇了一跳，其後與男友到2間廟宇參拜，並將短褲帶回店舖退貨。

事主指店內當時有數百條褲可供選擇，惟女友偏偏選中涉事黑色短褲，連串巧合令2人感到不安。（AI生成圖片）

民俗專家拆解：非典型冥婚 更似「過運」

事件曝光後，不少網民因「頭髮加紅線」的組合，聯想到台灣民間的冥婚習俗。不過，台灣民俗專家陳振甫接受當地傳媒訪問時指出，今次情況並不像傳統冥婚，反而可能較接近坊間所稱的「過運」或「轉霉運」習俗。

陳振甫解釋，台灣傳統冥婚一般並非單憑一束頭髮及紅線進行，較常見的做法是由逝者家屬準備紅包袋，當中可能放入逝者照片、生辰八字、頭髮、指甲或金錢等物品，再按照地方習俗尋找對象。不過，有關說法屬民俗觀點，目前沒有科學證據證實相關做法能夠影響人的運勢。因此，今次只是在二手褲口袋內發現「紅線綁頭髮」，並不足以判定與冥婚有關。

民俗專家指出，單憑「紅線綁頭髮」並不足以判定與冥婚有關，情況反而較接近民間所稱的「過運」。（網上圖片）

多個巧合令人心寒 二手店收購機制引關注

女子的男友在帖文中以「差點被冥婚」形容當時的第一反應。他提到整件事出現多個巧合，因店內有數百條褲，女友卻偏偏選中該條褲；2人所買的其他褲子均曾在店內檢查口袋，惟獨這條沒有；翌日取衣服時，女友突然想起要檢查口袋，沒料到伸手便摸到頭髮。

事件另一個焦點，是涉事二手服飾店為何未有在出售前發現口袋內藏有異物。《TVBS新聞網》報道指出，業者對事件保持低調，未有作詳細回應，但其官方網站列明，收購商品前會進行審核。

民俗專家指出，單憑「紅線綁頭髮」並不足以判定與冥婚有關，情況反而較接近民間所稱的「過運」。（AI生成圖片）

拾獲不明髮束毋須恐慌 專家教用紅包鹽米化解

根據東森新聞與台視新聞採訪民俗專家陳振甫指出，民間所謂的「冥婚」有非常嚴謹的儀式規範，亡者家屬必定會在附近等候拾獲者現身，絕不可能把紅包塞進短褲隨便賣給二手店；而純粹的「紅線長髮」，更可能是坊間剪去「過腰長髮」時依循古禮綁紅線辟邪的紀念物品，在前主人賣衣時不慎遺落在深層口袋。

專家建議，民眾若在舊衣中拾獲類似不明物體完全毋須恐懼，只需準備一個紅包袋，將頭髮放入並撒入些許白米與食鹽，再直接丟入垃圾桶化解，或前往大廟參拜祈福，即可常保心安。



（綜合）