鬼月盂蘭節｜燒東西往生者真的收得到？通靈師分享兩姊妹真實經歷

「阿公！快過來這裡！我們一起回家。」醫院廊道轉角處的病房外，靠近安全門的角落，站著兩個身形纖細高挑的年輕女子。（以下內容節錄自《通靈藥師的處方箋》。）



文：J藥師（通靈藥師、美國自然醫學會（ANMA）專業會員、《靈魂屁護所》、《藥師王》主持人）

三十出頭、長髮披肩的妹妹焦急又輕聲的呼喚著，靈魂還佇留在角落的阿公。一旁拿著手機與我保持通話的姊姊，長髮側臉的鏡框下，閃爍著冷靜超齡的目光。徘徊在角落的阿公則表情木然，眼神迷惘帶著疑惑，懷有嚥下最後一口氣前，病榻旁兒子們爭吵的畫面。

祂的靈魂正被自己的情緒困在這裡。不久前在鄉下老家客廳布置的簡易靈堂前擲筊，結果卻沒有回應，證明阿公還在醫院裡。

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落單的阿公

看著已回家入殮的阿公大體（遺體），從小跟祂感情深厚的姊妹倆，擔心阿公的靈魂沒有回來，便請我幫忙感應。確認阿公的靈魂仍在醫院後，她們立刻趕往醫院，回到阿公斷氣時的病房樓層。由於病房已有其他患者，兩姊妹只能在病房外透過視訊與拍照，讓我確認現場狀況。沿著護理站前的廊道，她們小心翼翼的跟著手機鏡頭移動，我能想像她們此刻心裡應該五味雜陳又緊張不已。畢竟，誰會想過竟會在醫院裡，一邊尋找自己深愛的阿公靈魂，一邊提防不被周遭人投以異樣眼光。

正值青春、情感豐沛的兩姊妹，正面臨人生最真實的死亡課題。前兩晚我幫她們做了心理建設後，面對「卸下人偶裝」的阿公大體時，已然能領略靈魂是怎麼一回事。這並不像她們以往想的那樣恐怖，反而多了對靈魂未來旅程的好奇。

「往護理站另一邊過去，我看看。」隨著手機鏡頭的移動，我專注的掃描現場磁場，同時以意念與阿公對頻。在祂過世前的幾個月裡，我曾為祂進行幾次的靈療過程中，被胸腔組織液淹沒、無法呼吸的窘迫感，一直縈繞不去。那種吸不到空氣、感覺自己生命脆弱如絲線般的無助，以及渴望早日解脫的挫敗感，直到臨終仍緊緊束縛著祂。

「等一下！這裡鏡頭拉近一點。」我看到靠近另一邊廊道的地方，有個朦朧身影。

「這裡嗎？」妹妹把鏡頭鎖定在我指稱的方向。

「對，等我一下。這是前幾天的一個靈魂，祂有看到妳阿公。」我從這個靈魂身上讀到，祂曾短暫與阿公擦肩而過的訊息。

「祂有說阿公現在在哪嗎？」妹妹急促的問道。

「沒有。」這個靈魂緩緩的搖頭。蒼白陰鬱的神情，訴說著生前折磨的病痛，嚴重的肺炎感染讓祂登出了這個人間。

「妳們回到阿公那間病房外，我再仔細看一下。」有個直覺引導我。

「好。阿公，你不要再躲了！」姊妹倆往回走，一邊低聲叫喚著阿公。

「○○○，快點出來，我們一起回家。」姊姊直接喊著阿公的名字。這樣連名帶姓的叫喚，有時對於處在認知混沌狀態的靈魂是有用的。

「這裡，妳看一下。」手機鏡頭對著病房外拍照，我看著傳來的照片，檢視了磁場狀況。沒有阿公的蹤跡。

「病房旁邊那個地方妳照一下給我看。」我請她們鏡頭對著邊間病房外，靠近安全門的地方。

「這裡嗎？」姊姊的手機鏡頭對著靠近窗邊的角落。

「對，妳移動慢一點，我看一下這裡。」我仔細的看著鏡頭。很清楚，看到了。阿公就站在那裡。

我：「阿公在那裡，妳們輕聲一點過去，叫祂。」

姊姊：「怎麼確定是祂？」

我：「妳們現在過去站在窗邊，用硬幣擲筊。呼喚祂的名字，若是祂，請祂給兩個聖筊（聖杯、勝杯）。擲筊後有聖筊，就唸名字，請祂跟著妳們走。」

「啊！我們沒有硬幣，」姊姊說：「我請妹妹去跟護理師借。」妹妹小跑步拿著硬幣回來。姊姊再次跟我確認：「聖筊是一正一反嗎？」

我：「對，然後要強調妳大姑姑在家裡等祂回去。大姑姑很愛祂。」阿公生前的遺憾之一，是沒能好好跟大女兒有更多的相處時間。「妳要擲筊前跟我說，我一邊協助引導。」雖然隔著遠距，然而我可以透過意念，在意識場創建同步溝通的訊息。

「有了。我們兩個全身起雞皮疙瘩......。」姊姊擲筊後略帶激動的回覆。

我：

現在請阿公跟著妳們走，一起回家。告訴祂一定要跟緊。

姊姊：「說了。妳再看一下，祂現在有跟著嗎？」鏡頭對著姊妹倆身後的地方緩慢移動，讓我再次確認。

我：「有！妳們一邊移動吧。我會同步請我的指導靈一起引導祂。」

就這樣，阿公的靈魂順利回到家。家裡連續幾天的道教法會，以及親戚間因不同信仰而交錯的各種意見，讓屋子裡的氣氛時而凝重、時而躁動。姊妹倆沒有被這些情緒裹挾，她們很清楚，自己必須專注在一件事——確認阿公的靈魂能跟著正確的引導走向光亮，踏往下一段旅程。

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燒東西，往生者收得到？

這段期間，我一方面協助她們讀取和確認阿公的狀態與需求，請觀世音菩薩引領祂前行。另一方面，也陪著她們翻看阿公留下的照片、影音與文字。笑聲與淚水交替的回顧裡，那些質樸溫暖的爺孫互動，早已成為彼此生命裡不會消失的記憶。

在這樣的過程中，姊妹倆也開始思考：阿公真正需要的是什麼？親人常常會問往生的家人需要什麼、要燒多少東西給祂。我常告訴家屬，這些焚化的物品，多半是安撫活人用的；對離開的靈魂而言，祂們要去的地方用不上這些東西。真正的需求，往往來自於與人世親人之間，尚未割捨的情感羈絆。

以阿公為例，我在讀取祂的能量時，感受到祂特別喜愛一頂帽子，那是妹妹送的，然而姊妹倆早已沒有印象。當我專注描繪那頂帽子所在位置——夾在一堆衣物之間——隔天她們整理遺物時，果然就在某個房間裡找到它。

「找到了！是在一大堆衣服裡沒錯。哈，咖啡色的，我都快忘記長怎樣，」妹妹興奮的跟我說著：「祂真的有要嗎？如果祂不要的話我要留著。」

我笑著回：「阿公說，如果妳要，妳就留著吧。」

妹妹：「沒關係！我還是燒給祂好了。阿公戴起來很帥。」

阿公出殯後，姊妹倆回到阿公生前常待的田邊小屋舍整理東西。走在初春田邊的小徑上，暖陽和煦灑落，姊姊最後一次觀想著阿公：

我們很想你。如果你有聽到我的話，請給我明確的徵兆或跡象，讓我知道你真的會順利離開。

話才說完沒多久，眼前就飛來一隻白色小蝴蝶，在她面前輕輕盤旋。直到儀式告一段落的此刻，姊姊才忍不住淚水潰堤。這段期間她一直很堅強，用滿滿的祝福送走阿公，忘了難過這件事。那滾燙的眼淚裡裝的不是放不下，也不是牽絆阿公，而是了悟生命與確認，靈魂真的可以聽到我們呼喚的感動。

▍通靈藥師的處方箋

★ 往生者並非真的消逝，僅是轉換不同形式持續存在。

★ 靈魂個體生前抱持的信念與臨終前的情緒，決定了死亡那一刻所迎來的景象與境界。一念天堂、一念地獄，協助靈魂轉念，才是我們應該專注的焦點。

★ 只要靜下心來觀想靈魂，在意識量子場域都能跟祂們接上線。這遠比燒什麼豪宅、名車、傭人、金錢，都來得更有意義。



本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。



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《通靈藥師的處方箋》書本封面（大是文化授權使用）

書名：通靈藥師的處方箋



作者：J藥師



作者簡介：畢業於陽明交通大學藥學系研究所，具備高考與國考之藥師證照，並為美國自然醫學會（ANMA）專業會員，同時擔任Podcast節目《靈魂屁護所》、《藥師王》主持人。



在專業生涯中，除了醫藥本業外，也專注於身心靈平衡、腦神經生理、營養醫學、佛學與量子物理學，目前是身心靈意識與量子場域感知研究的靈性實踐者。



在近10年的個人自修與個案諮詢服務中，已累積超過500位個案，經由感知與引導，改變信念、改善生活。期間曾舉辦過大約50場冥想引導工作坊、磁場感應與引導工作坊等相關活動，以及超過200場的教育訓練課程。



目前個案大都從社群媒體、Podcast節目，與諮詢過的個案介紹而來。



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