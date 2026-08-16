鬼月｜民俗專家示警「抓替死鬼」高風險區　教路深夜返家6大防護

今年公曆8月12日子時（深夜11時至翌日凌晨1時）就是農曆7月鬼門開，台灣民俗風水專家高宏寓示警，犯太歲4生肖建議早點回家，也要注意5大禁忌，以免觸犯好兄弟（鬼魂）帶來災厄。



高宏寓表示，從民俗角度來說，鬼月就是好兄弟們放暑假的時候，諸多神明這段期間不會嚴管其行為，有些不守規矩的阿飄就會趁機作亂，也意味著風水上特別凶，最怕的就是遇到對頻來「抓交替（搵替身）」的阿飄，最常出沒的地點落在車禍的路口、海邊、河岸邊、深山裡、墳墓、靈骨塔邊等區域，若有經過就要特別當心，尤其是犯太歲生肖「1972年次生肖鼠、1973年次生肖牛、1978年次生肖馬、1951年次生肖兔」宜多加留意。

示意圖（Unsplash@Mustafa Cengiz）

如果因為工作、聚餐、加班或夜生活需要深夜返家，高宏寓建議，回家前注意6件事：

1. 先去便利商店走走。

2. 不要被騙去陰暗處。

3. 回家進門前先輕輕拍打衣物。

4. 鞋頭方向有講究： 脫鞋時可讓鞋頭朝外。

5. 不要因為害怕，一路疑神疑鬼自己嚇自己。

6. 注意夜間交通、酒後駕駛、偏僻路段，以及自身安全。



如果覺得自己近日時運不佳，可使用艾草、榕樹葉、海鹽、鼠尾草、聖木入浴，也可在正午時分曬太陽10分鐘，或是去廟宇請淨符使用都有改運效果。

高宏寓最後呼籲，鬼月期間應避免晚上吹口哨、大聲唱歌、亂拍照，勿靠近偏僻角落，也不宜撿陌生紅包或來路不明物品以防沾染穢氣，民俗禁忌可以尊重，但不要讓恐懼取代判斷，應保持敬畏之心，加上平時多行善積福、心存正念，災厄自然遠離。

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