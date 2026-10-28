AI作品有無版權？ 日本美容院涉盜圖被告　AI創作小說竟獲文學獎

生成式人工智能（AI）技術普及正全面衝擊傳統創作與法律界線！網絡社交平台X（前稱Twitter）近期出現前大型AI開發企業研究員的警示帖文，直指「AI可能將人類全數殺光」（AIが人類を皆殺しにしかねない），隨即引發全球轉載。與此同時，在日本司法界與文學界，由AI產生的著作權爭議與創作邊界危機正同步爆發。



該美容院未經許可将Sai製作的圖像輸入到A中進行進一步處理，並在廣告網站上使用。（YouTube影片截圖）

大阪爆首宗AI圖片官司！AI生成髮型照遭二次加工

日本大阪爆發全日本首宗針對生成式AI作品著作權與二次加工極限的司法訴訟。位於大阪市的內容創作公司Sai，透過輸入人物年齡、出身、性別、氛圍及指定粉紅色髮色等指令，利用ChatGPT等生成式AI工具製作髮型模特兒圖片。

公司代表片野正也示範，系統數秒內即可生成對應圖片。這些圖片每張售價介乎1,000日圓至2.5萬日圓（約50至1,250港元），獲全日本約4,000間美容院購買作廣告用途。Sai向大阪地方法院提起訴訟，控告千葉縣1間美容院侵權。

該美容院未經許可将Sai製作的圖像輸入到A中進行進一步處理，並在廣告網站上使用。（YouTube影片截圖）

Sai指出，該美容院未經許可將Sai製作的圖像輸入到AI中進行進一步處理，並在廣告網站上使用，侵害了著作權。Sai向大阪地方法院要求該美容院停止刊登圖像。被告方則辯稱，涉案圖片由生成式AI產生，並非人類創作，因此不受著作權保護。

AI小說衝擊日本文學賞的評審機制

除了圖像著作權，文學界的審查機制亦面臨衝擊。日本知名SF小說獎項「早川SF大賽」（ハヤカワSFコンテスト）主辦方早川書房表示，2026年的投稿總數超過1,000件，數量是2025年的兩倍以上。

該比賽原本允許作者在自行承擔責任的前提下使用AI。（AI生成圖片）

主辦方負責人金本菜菜水指出，投稿量暴增主因是生成式AI的普及。該比賽原本允許作者在自行承擔責任的前提下使用AI，但主辦方預想到可能出現評審跟不上的狀況，將規則調整為「每人限投1件作品」。

曾於4年前憑藉AI協助創作獲得「日經星新一賞」優秀賞的作家葦沢かもめ（Ashizawa Kamome），透露了其高效的AI創作流程。他將自身的寫作風格與文章特徵整理成資料庫供AI讀取，創作時要求AI產生3個故事構想，挑選後由AI生成世界觀與角色設定，並在十幾分鐘內輸出小說初稿，最後由人機共同修訂。

他將自身的寫作風格與文章特徵整理成資料庫供AI讀取，創作時要求AI產生3個故事構想，挑選後由AI生成世界觀與角色設定。（AI生成圖片）

葦沢在3個星期內利用此流程撰寫了100本小說並全部投遞至各大文學賞。他分享了他將風格存入資料庫、利用AI在十幾分鐘內產生小說初稿的流程，並提及3週內撰寫100本小說投稿。他直言，即使自己肉體死亡，訓練有素的AI作家依然能半永久地替他繼續寫作，並隨著AI成長寫出自己滿意的作品。

現行法律難以應對AI技術爆發的原因

對於AI技術對法律體系的衝擊，文化廳分科會委員、神戶大學大學院法學研究科教授島並良分析，非人類主體進行創作的時代已經到來，現行近代著作權法體系的底層邏輯正面臨挑戰。

島並良分析，非人類主體進行創作的時代已經到來，現行近代著作權法體系的底層邏輯正面臨挑戰。（AI生成圖片）

島並良指出，若法律無法保障創作者的生計，制度便失去意義；但若過度保護權利，又會抑制AI技術的正常應用與發展。他強調，法律需在「保障創作者生計」與「避免過度限制權利導致有用AI技術死亡」之間取得平衡。