訂Airbnb疑遇AI「照騙」！相片溫馨實況陰暗設施壞　受害家庭傻眼

許多人去旅行前預訂住宿，都會先瀏覽房間照片，看過環境才會決定是否作出選擇，但小心遇上「照騙」！加拿大渥太華男子保羅（Paul MacMillan）指女兒要前往多倫多，與她在澳洲留學期間結識的朋友們相聚，並且會在當地逗留數晚，於是仔細瀏覽Airbnb網站房間資料，協助女兒尋找合適住宿。保羅發現1個「不錯」的單位，「看了照片，感覺棒極了」，於是便在網上預訂。



單位位於市中心斯帕迪納大道（Spadina Avenue）和登打士西街（Dundas Street West）附近，照片可見室內有足夠燈光，且擺放了植物，雙人床鋪上嶄新的床單，擺放着各種裝飾枕頭，床下鋪有灰色地氈，四周可見深色木地板，連同浴室，全屋風格溫馨。保羅的妻子克里斯汀（Christine MacMillan）形容「看起來像是剛裝修過，有人花了不少錢」，卻沒料到原來一切都是「照騙」。



房東提供的照片中，單位有足夠燈光，擺放植物，雙人床鋪上嶄新床單，擺放着各種裝飾枕頭，床下鋪有灰色地氈，四周可見深色木地板。（網上圖片）

房東沒有使用真名

雖然房東沒有使用真名，顯示名稱是「溫馨市中心套房」（Warm Downtown Suite），但保羅夫婦不以為意，照樣預訂了單位，由今年6月15日起住3晚，總共花費616加元（約3,400港元），遠低於世界盃期間多倫多的平均訂房價。詎料女兒抵達後，發現單位真實情況和照片大相徑庭，立即拍照傳送給父母。

浴室風格同樣溫馨。（網上圖片）

單位真實情況大相徑庭

保羅慨嘆「我們當時以為她在開玩笑」，圖中可見，單位變得陰暗，地毯和所有植物被移走；浴室同樣有變，原本金色水龍頭變成可旋轉的半透明把手，而且沒有植物。夫婦質疑「女兒拍攝的照片和我們在Airbnb上看到的完全不一樣，極有可能是人工智慧生成的」。

單位的真實狀況是十分陰暗，地毯和所有植物都被移走。（網上圖片）

鎖匙卡在鎖內 單位無法上鎖

除了單位裝潢「降級」之外，保安成為另一問題，同幢大樓其他單位都是出租，有一晚單位鎖匙卡在鎖內，女兒無法拔走，變相無法上鎖，她只能任由鎖匙留在鎖內，慶幸無人闖入。

Airbnb一度拒絕退錢

女兒回家後，保羅夫婦即向Airbnb作出投訴，包括懷疑有人用AI圖片欺騙顧客，但網站方面態度冷淡，一度拒絕退錢。保羅一家只好向傳媒求助，Airbnb才願意向保羅一家全額退還預訂費用，同時暫停該個單位出租，但Airbnb沒有明確說明涉事房東是否使用AI技術來美化單位。

Airbnb強調，事件屬罕見個案，注意到相關照片和實際情況不符，房東必須提供能準確反映房源實際狀況的照片，如果利用AI或其他技術掩蓋瑕疵、隱藏損壞，或加入實際不存在的設施，平台將要求房東移除相關內容。

浴室同樣有變，原本金色水龍頭變成可旋轉的半透明把手，而且沒有植物。（網上圖片）

學者：照片疑經大幅修飾 不排除使用AI

多倫多大學資訊學院助理教授、數據科學實驗室主任古哈（Shion Guha）接受當地媒體訪問時表示，看過Airbnb廣告中發布的圖片後，確實存在修圖痕迹，不排除是人工智慧造成。古哈指出，愈來愈多行業將人工智慧應用於工作中，包括房地產，人工智慧的發展已經到了一般人難以辨別的地步，「想在Airbnb上詐騙的人士，即使完全沒有技術，也能獲得極具迷惑性的照片」。古哈表示，毋須徹底禁止人工智慧，但加拿大政府必須制定相關法規，防止虛假宣傳。

保羅一家向傳媒求助，Airbnb才願意向保羅一家全額退還預訂費用，同時暫停該個單位出租。（網上圖片）

6大方法肉眼檢查照片是否AI生成

多倫多大學資訊學院博士候選人馬赫塔吉（Kaushar Mahetaji）表示，想檢查照片是否由人工智慧生成，其實都有方法：

1. 留意物件邊緣是否扭曲

2. 樓梯無法通往任何地方

3. 不協調的燈光或反射

4. 書籍上的拼字錯誤

5. 和當地不符的電源插座

6. 檢查多張照片之間的一致性



（CTV News Toronto）

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將巴士當自己家？有巴士乘客於網上公審1名男生坐在下層樓梯位置，不讓其他乘客往上層，語氣超差地說「下面咁多扶手企唔到？成日逼住要上2樓做咩」，即使有婆婆要求讓開及車長廣播也拒絕移動，「眼神超有敵意」。照片見到男生露出詭異笑容，樓主與數名乘客無奈下只能在下層「逼住企」。網民留言指出，「你哋竟然縱容佢？架巴士唔係佢包咗，佢坐嘅地方亦應該違法，你哋係咪可以同司機講要報警？」、「司機有權叫佢落嚟，因為樓梯係唔可以企或坐」、「咁多大人，就怕1個豆靚」。



事件於網上廣傳發酵，樓主突於6月16日再發文表示事件純屬虛構，照片中的男生是其認識多年的朋友，公審帖文的內容是使用人工智能（AI）豆包生成，聲稱「一開始只當作私人趣味創作分享，沒想到會意外擴散、引發大量誤解與討論，甚至登上新聞」，他為給朋友及網絡大眾帶來困擾致歉。



不過網民不接受道歉，紛紛狠批樓主，「OnX當有趣」、「道個歉就冇嘢㗎啦？做你frd真係慘，畀我會即刻絕交，玩下從來都唔係藉口，出得公開post就預咗有唔同人睇到」、「有你呢個朋友係佢嘅不幸，明知Threads係公海嚟（如果你係講真）」。



有巴士乘客於網上公審1名男生坐在下層樓梯位置，不讓其他乘客往上層。（Threads圖片）

樓主形容，「成個樓梯平台淨係得佢1個人坐，兩條腳大剌剌橫晒攔實整條樓梯，全程顧住整佢個白布袋」。（Threads圖片）

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