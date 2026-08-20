城巴男1人霸5凳！獨佔最後一排打橫瞓超誇張　網民質疑AI改圖

乘搭公共交通工具時，理應一人一座位，但總有自私者會霸佔多個座位，而這次特別誇張！網上最近流傳1張照片，顯示城巴上層最後一排共5個座位，離奇有1名男子以臉朝地方式伏下「打橫瞓」，霸佔整排座椅。從巴士中間走廊望去，可見男子的大腿和臀部，其小腿和上半身被前座遮擋，其他人無法坐下，而照片可見當時巴士並非客滿，尚有大量座位可供其他乘客選坐。



城巴上層最後一排有1名男子以臉朝地方式伏下「打橫瞓」，霸佔整排5個座位。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」圖片）

網民質疑是否AI圖或改圖

網民轉載時笑言男子「插座椅」，大量網民留言指「又有活塞男？」、「好緊火」、「幾結實下」、「有人暈低，要報警」。不過亦有網民認為圖片中男子除了動作姿勢奇怪，下半身與上半身比例亦十分奇怪，質疑是否AI圖或改圖。

AI分析：真實照片可能性約為75%至85%

根據AI分析照片細節，較傾向認為這是一張真實照片，巴士內的扶手、座椅、窗框等結構大致自然，車上指示牌「緊急出口／Emergency Exit」沒有明顯異常，人物身體與座椅接觸位置，暫時見不到常見於AI圖像的肢體錯位、邊緣融合或布料變形等問題，但照片似乎經過截圖或轉存，估計真實照片的可能性大約75%至85%，AI生成或明顯合成的可能性大約15%至25%。

大量網民留言指「又有活塞男？」「幾結實下」、「有人暈低，要報警」。（《季前賽》截圖）

城巴乘客勿在車廂內作出影響其他乘客的行為

根據城巴乘客須知，請勿在車廂內作出影響其他乘客的行為，例如把腳放於座椅上、以手提電話或其他裝置播放過大聲浪等，車長有權拒絕任何骯髒的人士、引致滋擾或構成危險性的人士登上或乘搭巴士，乘客如有需要，可以即時向車長反映，或經城巴網頁作出投訴。

城巴禁止乘客在車廂內作出影響其他乘客的行為。（示意圖/資料圖片/非涉事城巴）

九巴有同類要求

另外，九巴官網寫明根據《公共巴士服務規例》（第230A章）、《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）及《硬幣條例》（第454章），以及為乘客的安全及舒適着想，九巴要求乘客不應在車內作出令其他乘客感到煩擾的行為，例如用腳頂着前面椅背或將腳踏在座椅上等，同時嚴禁乘客毀壞巴士任何部份，車長有權拒絕任何神智不清、骯髒或衣衫不整的人士登上或乘搭巴士，以免引致對其他乘客造成騷擾或構成危險。

（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

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乘搭公共交通工具時，有什麼情況比1名乘客踩凳「晾腳」更惡劣？就是2人同時「飛象過河」踩凳！Facebook多個群組包括「車cam L（香港群組）」流傳1張照片，顯示城巴下層最後一排，有2名男女坐在近窗位置，當中白髮大叔脫掉鞋子，大媽則連腳帶鞋，2人一起伸腳踩在對面同一個座位。另外，該個座位放有背囊，未知是屬於該對男女抑或其他乘客。



白髮大叔脫掉鞋子，大媽則連腳帶鞋，2人一起伸腳踩在對面同一個座位。（Facebook群組包括「車cam L（香港群組）」圖片）

帖文引來許多網民討論，不少人怒斥有關行為十分缺德，「開佢哋波啦」、「冇人格冇家教」。（《童話故事下集》劇照）

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