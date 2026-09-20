紐約砸3100萬建17座模塊化公廁　單次限時10分鐘　逾時門自動打開

紐約街頭上廁所難，市政府準備花400萬美元（約3138萬港元），試一試新的解決辦法。不過，這批公共廁所也有一條讓人忍不住多看兩眼的規定：每次只能使用10分鐘，到了10分30秒，門會自動打開。



紐約市長周三（9月16日）在皇后區宣佈，啟動一項為期一年的公共廁所試點計劃，在全市五個行政區安裝17座由Throne Labs提供的模塊化廁所，緩解紐約長期存在的公共廁所短缺問題。

對市民來說，最直接的好處是免費，而且無需去咖啡店買杯飲料才能借用洗手間。這些廁所將設在曼哈頓、布碌崙（布魯克林）、皇后區、布朗士和史泰登島人流較大的地點，每天上午7點至晚上10點開放，並配備無障礙設施。使用者可以通過短信、掃描二維碼、Throne應用程序，或社區合作機構發放的感應卡開門進入。但進門之後，也得留意時間。

Throne Labs聯合創始人兼首席運營官Jessica Heinzelman介紹，每次使用限時10分鐘。接近時限時，廁所內會閃燈，並用英語和西班牙語播放語音提醒。如果到了10分30秒仍未離開，廁所門就會自動開啟。

為什麼要設這樣的限制？Heinzelman解釋，根據公司掌握的數據，絕大多數使用者在3分半鐘內就會離開。設定10分鐘上限，主要是為了防止有人長期佔用，讓其他需要上廁所的人能夠及時使用。

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紐約市長也提醒市民，這些廁所並不是讓人坐在裏面滑手機的地方。除了限時，這批廁所的另一大特點，是不需要直接接入城市的供水、排水或電力系統。市長表示，這種模塊化設計可以減少傳統公共廁所建設涉及的基礎設施支出。此次17座廁所的總成本400萬美元，大約只相當於紐約市過去建造一座傳統公共廁所的費用。

前佛羅里達州棕櫚灘縣檢察官Dave Aronberg對這一方案表示支持。他認為，相比耗資巨大的傳統設施，這種成本相對較低的辦法，有助於解決紐約市一項最基本的生活品質問題。

目前，紐約市平均每8500名居民才有約一處公共廁所。對於外出逛街的家庭、老人，以及長時間在街頭工作的司機和送貨員而言，找廁所往往是出門後繞不開的難題。17座新廁所顯然還不足以解決全市的需求。市長表示，這項試點只是建立更廣泛公共廁所網絡的第一步。對紐約人來說，多一處免費、能用的廁所，終究是件好事。

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