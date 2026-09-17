紐約地鐵情侶殉情真相曝光　24歲女學霸「跳軌救好友」雙雙被撞斃

9月14日，很多人都看到了那起令人震驚的紐約地鐵事故。



凌晨3點多，兩名年輕人並排坐在地鐵軌道上。列車駛來時，他們似乎沒有躲避。雖然司機發現兩人後立即緊急制動，但還是沒能停下來，兩人最終雙雙被撞身亡。

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視頻傳開後，不少人猜測兩人可能是一對情侶，甚至懷疑他們是相約輕生。然而僅僅一天後，事情出現了反轉。兩人的身份已經確認。他們並不是情侶，而是相識多年的大學好友。警方目前調查認為，女孩很可能不是下去陪朋友赴死，而是為了救他，才進入了軌道。

這起事故發生在周日凌晨約3時15分，地點是曼哈頓下城的Spring Street地鐵站。遇難者是24歲的納瓦姆考爾（Navam Kaul）和同歲的馬萊卡奇特雷（Malaika Chitre）。兩人是相識多年的大學好友，都於2024年畢業於羅格斯大學。雖然所學專業不同，但一直在同一個朋友圈裏來往，並非外界最初猜測的情侶。

據警方消息人士透露，考爾當晚可能是不慎跌落，也可能是自己進入了軌道。奇特雷看到後，隨即下到軌道上試圖幫助他。事發前的畫面中，兩人坐在鐵軌之間，奇特雷似乎還在把考爾往自己身邊拉。警方據此認為，她很可能是在嘗試將朋友帶到相對安全的位置，或者想辦法幫助他離開軌道。

然而，令人不解的是，當列車逐漸逼近時，兩人似乎沒有意識到危險，也沒有及時躲避。列車司機發現軌道上有人後立即啟動緊急剎車，但由於距離太近，列車最終還是撞上了兩人。兩人均當場死亡。

奇特雷（Linkedin）

警方正在調查他們當晚是否飲酒，或受到其他物質影響，以至於神志不清，沒有聽到或意識到列車正在駛來。目前現場沒有發現遺書，警方雖然尚未完全排除輕生的可能，但現有線索更傾向於，這是一次救人失敗後釀成的悲劇。

兩名遇難者都剛剛走出大學，人生才開始不久。奇特雷來自新澤西州代頓，畢業後進入普林斯頓一家制藥公司，擔任質量運營專員。與此同時，她剛剛開始在費城天普大學攻讀藥學博士。大學期間，她還擔任過Omega Phi Alpha全國服務型姐妹會的獎學金協調員，並在幫助患癌兒童及其家庭的Ashley Lauren Foundation擔任公共關係負責人。就在去世前幾個月，她還曾在社交媒體上分享參加演唱會以及和朋友前往意大利旅行的照片。

考爾則在新澤西州塞爾維爾長大，父母大約30年前從尼泊爾移居美國。大學畢業後，他進入紐約彭博社工作，過去一年半一直擔任金融數據分析師。一名熟悉考爾家庭的人表示，這群年輕人在大學期間成績都很好，畢業後也紛紛進入知名企業。考爾此前沒有表現出明顯異常，也看不出生活中有什麼會讓他選擇輕生的原因。

考爾（Linkedin）

兩個剛剛開始事業、擁有不錯前途的年輕人，一個不知為何進入地鐵軌道，另一個疑似為了救朋友跟着跳了下去。幾分鐘後，兩個人都沒能再回來，這個悲劇結局實在令人唏噓。

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