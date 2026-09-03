印尼當局公開奇特戶籍數據：上百人名叫鳴人佐助　連哆啦A夢都有

你敢信？在印尼街頭喊一聲「鳴人」，可能有157個人回頭。再喊一聲「佐助」，回頭的人比鳴人還多一個——158個。這不是段子，是印尼內政部人口與民事登記總局白紙黑字的官方數據。



截至2026年6月30日，印尼全國有190人官方登記叫「漩渦」（Uzumaki），157人叫「鳴人」（Naruto），158人叫「佐助」（Sasuke），152人叫「宇智波」（Uchiha）。光《火影忍者》這一部，就把「宇智波一族」硬生生在印尼開枝散葉了。

要是把這600多個「木葉村民」湊一塊兒，估計能直接拍一部印尼版《火影忍者》真人版，還不用找演員。

但這還沒完。其他動漫同樣「戰績」驚人：《哆啦A夢》裏的「大雄」（Nobita），全印尼181人。你沒看錯，就是那個學習不行、運動不行、遇事只會哭着喊「哆啦A夢——」的大雄。更離譜的是，16個人的正式名字直接叫「哆啦A夢」本尊。」

此外，《航海王》的「D.路飛」79人，《蠟筆小新》的「新之助」65人，《犬夜叉》23人。甚至連大雄那個愛炫富的發小「小夫」（Suneo），都有8個人叫。

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於是網上出現了一個靈魂拷問：「日本動漫角色成千上萬，為什麼偏偏選大雄？你難道不擔心孩子變成大雄那樣嗎？」

這問題扎心了。但轉念一想，叫大雄怎麼了？人家至少有哆啦A夢。你叫佐助，也沒見你會千鳥啊。

更有趣的是《航海王》的「D」。原作里名字帶「D」的角色被稱為「D之一族」，傳承神秘的「D之意志」，個個都是狠角色。有網友神補刀：「印尼家長這是要讓孩子繼承『D之意志』啊！」行吧，希望他們長大別只繼承「D」的諧音梗就好。

這事兒到底怎麼發生的？

上世紀80年代起，日本動畫通過電視大規模湧入印尼。《哆啦A夢》《龍珠》《美少女戰士》《火影忍者》《海賊王》輪番轟炸，成了整整兩代印尼人的集體記憶。看着這些動畫長大的孩子，如今到了生兒育女的年紀，取名時沒按祖傳套路來，直接打開回憶殺了。

印尼網友自己都吐槽：「我們這代人是看《龍珠》長大的，給娃取名『比達』怎麼了？」另一個回：「那你得確保孩子頭髮能豎起來。」

印尼人口與民事登記局局長Teguh Setyabudi聊到這事時也忍不住笑了，說自己兒子就是《火影忍者》的鐵粉——每天晚飯必須邊吃邊看，一天不看飯都不香。官方認證的「送飯神作」，沒跑了。

《火影忍者》 （官方圖片）

網友吵翻了——這名字能叫一輩子？

有人替孩子捏把汗：「如果班裏有兩個鳴人怎麼辦？老師點名得懵。」另一個出主意：「簡單，大鳴人、小鳴人唄。」還有人補刀：「要是一個班湊齊鳴人、佐助、小櫻、畑鹿驚，那老師直接帶第七班出道算了。」

也有人認真討論實用性問題：「你想想，一個印尼公務員每天要念『漩渦鳴人』這個名字……會不會以為自己在辦木葉村的業務？」

還有人擔心文化衝突：「佐助在爪哇語裏發音會不會怪怪的？」馬上有人回：「你想多了，他們連『哆啦A夢』都叫得出口。」

但話說回來，名字這東西本來就是父母對孩子的期許。叫「大雄」的，未必就真會變成廢柴；叫「佐助」的，也未必非要揹負家族仇恨。名字是符號，人是活的。印尼這波操作往深了說，其實不只是追星——日本動漫文化已經成功「移民」了。它不再只是電視上的娛樂產品，而是變成了一種文化烙印，實實在在地長在了身份證上。

從屏幕到戶口本，從看着鳴人長大到給自己的孩子取名鳴人，整整一代人的文化記憶就這麼完成了接力。

所以下次去印尼，聽到有人喊「佐助！回家吃飯了！」——別懷疑，他真的叫佐助。

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