新疆塔克拉瑪干沙漠驚現古河道　500米深竟藏淡水　顛覆傳統認知

根據內地新疆地質局最新研究，塔克拉瑪干沙漠腹地麻扎塔格山南區域，以及沙漠南緣民豐縣安迪爾鄉一帶，首次發現含淡水、微鹹水及鹹水的地下古河道，顛覆過去「沙漠地下只有死水、鹹水」的傳統認知。



新疆首次挖出地下古河道

《人民日報》報導，塔克拉瑪干沙漠是內地最大的沙漠，由於氣候極端乾旱、地形複雜，加上進入條件惡劣，地下水探勘一直面臨高度挑戰。這次項目團隊首度大面積採用航空瞬變電磁法進行快速探測，再搭配遙感解譯、地面物探、鑽探、分層抽水試驗，以及水化學與同位素測試等方法，相互驗證地下水分布情況。

新疆塔克拉瑪干沙漠發現淡水（微博＠央視財經）

透過多種技術整合，團隊建立極端乾旱沙漠「星－空－地－井」地下水勘查技術體系，進一步查明項目區域500米深度以內的水文地質條件，也為其他極端乾旱地區尋找地下水提供可複製的技術方案。

更受到關注的是，這次發現並非單純找到地下鹹水，而是確認地下古河道內存在淡水、微鹹水與鹹水等不同水體，意味著塔克拉瑪干沙漠地下水資源的分布情況可能比過去認知更加複雜。

新疆塔克拉瑪干沙漠發現淡水（微博＠央視財經）

除了「找水」，項目團隊也同步研究如何利用沙漠中的苦鹹水，研究發現，油莎豆、鹼蓬、蘆葦等作物對苦鹹水具有較強適應性，並創新形成「淡水出苗、鹹水分梯度灌溉」種植模式，嘗試提高苦鹹水資源的利用效率。

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