美國教師助內蒙古女子「在沙漠種出森林」後失聯　26年後感人重逢

27年前，一個叫「賽考斯」（Ronald Sakolsky）的美國外教（外籍教師），被內蒙古毛烏素沙漠（又稱毛烏素沙地）裏種樹的殷玉珍打動，籌來5000美元幫她買樹苗。



此後兩人失聯26年，今年8月23日，兩位老人終於在鄂爾多斯機場相擁落淚——那筆善款，早已長成5萬多棵大樹。

賽考斯與殷玉珍時隔26年重逢，兩位老人都流下了激動的淚水。（新華社）

一個美國外教和那5000美元

1999年，「賽考斯」（本名羅納德薩科爾斯基）通過中美教師交流項目，在河南洛陽一所學校任教。

他在電視裏看到殷玉珍夫婦紮根毛烏素沙地、常年種樹治沙的故事，非親非故，卻動了幫一把的念頭。

他四處發函籌款，最終通過美國波士頓一家慈善組織，湊出5000美元，寄到內蒙古烏審旗。

那筆錢，對當時的殷玉珍是天文數字。她拿來買了5萬多棵樹苗，一棵一棵背進沙窩栽下。

而故事的起點還要更早——1985年，19歲的殷玉珍嫁進沙地，婚房半截埋在黃沙裏。她立誓：

寧可種樹累死，也不能讓沙子欺負死。

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失聯26年 一場全網尋人

2000年春天，賽考斯輾轉從洛陽趕到烏審旗，見到了殷玉珍。語言不通，多數靠翻譯，殷玉珍給他煮了一碗麵條，兩人在沙地上合影。那次短暫相見後，他任教期滿回美國，通訊不便，聯繫慢慢斷了。

此後的二十多年，殷玉珍照舊種樹，累計治理沙地七萬餘畝，被評為全國勞動模範，還登上聯合國講台講述中國治沙故事；那片由5000美元育出的林子，活下來5萬多棵，被她喚作「賽考斯林」。

今年5月，殷玉珍在社交媒體上發布「尋人」視頻，想找當年那位美國朋友回來看看。視頻很快刷屏，遠在美國的賽考斯被找到了——他已是年近七旬、剛退休的高中歷史老師，每年還在課堂上給學生講「一個中國女人在沙漠裏種出森林」的故事。

8月23日機場相擁落淚

2026年8月23日，內蒙古鄂爾多斯伊金霍洛機場，兩位老人緊緊相擁。

賽考斯用不太流利的中文說：

我回來了，這裏是我的第二個家。

他實地看到，當年漫天黃沙的地方，如今已是一望無際的綠；在康巴什，他上回來時還是荒漠，如今綠化率已超過50%。

殷玉珍用沙地裏長出的果蔬——人參果、杏子、小番茄、南瓜、薯仔——招待老友，臨別時分，老先生幾度哽咽。

8月24日，「賽考斯」（中）來到殷玉珍家中，一起觀看當年治沙的畫面。（新華社）

外交部點讚 善意傳向海外

這段情誼，從民間走向了更廣闊的視野。5月25日的外交部例行記者會上，發言人毛寧專門為他們點讚，稱這是「中美民間友好交往的生動縮影」。

中國英文媒體也就此向全球推送：中國日報、環球時報英文版、CGTN、新華網海外版等，以英文刊發了這場重逢的深度報道，把黃沙變林海的温暖故事，講給不同國家的讀者聽。

赛考斯在美國教歷史時常給學生講「一個中國女人在沙漠裏種出森林」的故事。（新華社）

黃沙變林海 善意跨重洋

賽考斯曾說，他當年根本不敢相信，有人真能在沙漠裏種出森林；殷玉珍則說，只要你相信，就永不放棄。

27年，5000美元，5萬多棵樹——這不是什麼驚天動地的傳奇，而是一個普通美國人和一個中國農婦，用信任和堅持寫下的時間答卷。

它留下的，不只是一片綠洲，還有一句話：

世界需要的，或許就是這點不肯熄滅的善意。

在「向外看」常常伴隨懷疑的當下，這個故事像一捧清泉。

它提醒我們，國與國之間最結實的紐帶，往往不是談判桌，而是普通人的真心。

無論你是在海外打拼的留學生，還是隔着時差惦記家人的朋友，都值得相信：一份小小的善意，真能穿過山海，長成森林，願這樣的重逢，再多一點。

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