沙特現罕見雪景　荒蕪沙漠變成銀白大地　極地奇景美得不似真

提到沙特阿拉伯的沙漠地區，多數人第一時間大概會聯想到熱辣陽光和極度乾旱的天氣，然而位於沙特西北部的焦夫省（Al-Jawf）上週罕見降雪，原本一片荒蕪的沙漠竟變成銀白大地，宛如冬季的不思議王國。



英國《每日郵報》報道，沙特政府新聞通訊社9日指，「自從10月30日開始，焦夫省多地持續出現大雨，伴隨大量冰雹。土地獲得灌溉，山谷也湧出水流，預告迷人的春天即將來臨」。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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尤其是焦夫省的塞卡凱（Sakaka）與杜馬特艾加達（Dumat Al Jandal）出現了不尋常的冬季雪景。



根據社群平台流傳畫面，冰珠覆蓋大片沙漠，幾乎呈現一片白雪覆蓋沙漠的景象，展示夢幻般的景色。

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不過，沙特氣象中心已針對未來幾天發布惡劣天氣警告，預測出現暴雨、冰雹、強風，導致能見度降低。阿聯酋國家氣象中心也指出，阿拉伯海的低壓系統導致最近的冰雹，也讓2國罕見發生打雷與風暴。



沙特阿拉伯氣溫經常飆破攝氏40度，儘管降雪非比尋常，但過去也曾在冬天出現降雪與冰雹。2021年，沙地氣溫降到攝氏-2度，導致西部的阿西爾（Aseer）出現異常暴風雪。

事實上，「沙漠下雪」並非前所未見。沙漠氣溫在夜間可能急遽下降，由於空氣中通常沒有足夠水分，因此很少下雪，萬一真的發生，通常也會在隔天清晨融雪。2022年，撒哈拉沙漠降到攝氏0度以下，在降雪融化之後，沙丘留下令人著迷的雪花圖案。

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