Google Maps驚見美國「恐怖血色沙漠」 網民：不就是聖經寫的？
外國網友使用Google地圖（Google Maps）衛星模式時，意外發現奇異景象，只見美國新墨西哥州的沙漠地帶，竟然出現一大片血紅色區域，引發熱議。
該奇景位於新墨西哥州首府聖塔菲（Santa Fe）西北部的一處偏遠地區，座標「35°39′11″ N, 106°08′49″ W」。
美國新墨西哥州沙漠地帶 出現一大片血紅色區域：
X網友「stupidtrashboy」分享這張衛星圖像時寫道：
越來越擔心沙漠裡的這一大灘血跡了。
迄今吸引超過230萬人關注。許多網友震驚又困惑，紛紛留言：「這不就是聖經裡寫的嗎？」根據其紀載，上帝為讓法老釋放被奴役的以色列人，在古埃及降臨10個重大災難，其中之一便是讓河水變成血。
事實上，這是新墨西哥州北部傑梅斯山脈（Jemez Mountains）形成之前就已存在的「火山渣錐」（cinder cone）。
「火山渣錐」由噴發時的火山灰、火山渣和岩石長年堆積而成，富含鐵質的火山物質長期暴露在地表後，逐漸因氧化作用而變成深紅色，加上當地氣候乾燥，侵蝕作用大幅減緩，使其紅色樣貌得以長久保存。
今年稍早，以色列加利利海（Sea of Galilee）也曾因綠藻大量繁殖而呈現血紅色，同樣引起末日論者恐慌，但專家已證實對人體無害。
【延伸閱讀】Google Maps南極驚見神秘面孔 網友熱論：那是一張外星人的臉（點擊放大瀏覽）▼▼▼
