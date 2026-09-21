21歲網紅凌晨遭惡煞「當爸面拖出家門槍殺」　牆上記號洩驚天殺機

巴西一名年僅21歲、擁有逾十萬粉絲的美艷網紅，日前才因涉嫌參與謀殺退休警察而獲得保釋，不料回家沒多久，竟在凌晨遭兩名惡煞闖入家中，將她從房間硬生生拖到大街上「當街射死」。全過程甚至在她父親面前殘忍上演，槍手犯案後更在牆上噴漆留下黑幫標誌逃逸，疑似遭黑幫滅口。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起血腥懸案發生在巴西帕拉州東北部的馬埃杜里奧（Mãe do Rio）。死者為21歲的熱門網紅伊芙琳利馬丹塔斯（Evelyn Lima Dantas），平時經常在社群平台上展示亮麗美貌，熱衷分享旅遊見聞、派對娛樂以及精緻的美容護理生活，吸引超過十萬名粉絲追蹤，是當地小有名氣的性感正妹。

巴西一名年僅21歲的美艷網紅，在凌晨遭兩名惡煞闖入家中，將她從房間硬生生拖到大街上「當街射死」。（Tiktok＠eudonatoevellyn45）

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然而在這張陽光美麗的面具下，伊芙琳早已多次引起警方注意。警方調查發現，她過去就曾涉嫌協助黑幫進行販毒活動而被捕。今年7月29日，當地一名56歲的退休警察安東尼奧（Antônio Anildo Alves da Silva）在超市外慘遭4名蒙面刺客槍殺，辦案人員懷疑伊芙琳在案發前暗中提供協助，因此將她預防性羈押，直到9月9日才獲准保釋回家。

不到獲釋剛滿一個週，慘劇便迅速降臨。伊芙琳的父親向警方心碎還原過程，表示在上周三凌晨3點30分左右，兩名蒙面男子強行闖入家中將他制服，隨後衝進房間抓住伊芙琳，一路將尖叫的她強行拖到屋外的人行道上。隨後槍手當著父親的面對她連續開槍射擊，導致她當場身亡，遺體最後只能暫時用床單覆蓋。

囂張的槍手在將伊芙琳行刑式槍決後，並未立刻逃跑，反而還在房屋外牆噴上「TCP」三個大字。警方指出，「TCP」代表起源於里約熱內盧的第二大知名販毒黑幫「Third Pure Command」（第三純粹指揮部）。惡煞隨後登上接應的車輛狂飆逃離現場，整個犯案過程極具警告與宣示主權的意味。

警方指出，「TCP」代表起源於裡約熱內盧的第二大知名販毒黑幫「Third Pure Command」（第三純粹指揮部）。（X@rbatvoficial）

目前帕拉州警方已封鎖現場並展開全力調查，警方負責人羅德里戈·洛佩斯（Rodrigo Lopes）表示，正朝向黑幫為了掩蓋警官謀殺案真相而進行「封口滅口」或黑吃黑報復的方向深入偵辦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】