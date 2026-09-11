嫌女兒丟臉　韓女歌手虐死親骨肉「潑滾水木棍毆打」　檢方求處死

韓國發生駭人聽聞的虐女命案！一名40多歲女歌手兼YouTuber，因妄想親生女兒讓自己「在外丟臉」，持棍棒多次毆打女兒，甚至朝她頭頂潑下熱水，造成二度燙傷。女兒多次痛苦哀求「呼吸困難」，母親卻仍未及時送醫，更被控將重傷女兒長時間留在車內，最終導致死亡。檢方痛批她毫無悔意，認為再犯風險高、必須「永久與社會隔離」，9月10日正式向法院求處死刑。



重傷女兒被留車內逾2天 送醫時早已死亡

綜合韓媒報道，昌原地方法院晉州支院刑事第1庭9月10日針對40多歲金姓女歌手兼YouTuber涉嫌殺害親生女兒一案舉行結案庭。

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韓媒指出，金女過去在地方上甚至以熱心公益及從事各種義工活動聞名，也曾擔任多項宣傳大使，並以Trot歌手身份活動。然而在光鮮亮麗的形象背後，檢方指控她對親生女兒犯下極其殘忍的暴力行為。

調查顯示，當時仍是大學生、處於休學狀態的死者，原本跟著母親一起從事廣播、攝影設備租賃相關工作。檢方表示，金女陷入一種妄想，認為親生女兒害她「在社會生活中丟臉」，因此多次拿木棍毆打女兒，甚至將熱水直接淋向女兒頭頂。因此受到包括頭皮撕裂傷、燙傷等嚴重傷害，身體部分區域更達到二度燙傷程度。

檢方表示，受害者女兒已經傷勢嚴重，曾多次向母親哀求，表示自己「呼吸很困難」，但金女仍沒有及時採取救護措施。

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更令人震驚的是，死者遭受重創後還被母親長時間留在車內，至少2天以上沒有獲得適當治療。直到2025年9月22日，金女才開車將女兒送往南海郡一間醫院急診室。然而抵達醫院時，女兒已經明顯死亡。

院方人員發現，死者身上到處都有瘀青及傷口，立即察覺情況有異，懷疑可能涉及犯罪，因此通報警方。

檢方改控「殺人罪」 認定不是單純疏忽

院方表示，醫護人員認為金女的反應相當異常，金女開車載著女兒抵達醫院時，她的身體已經癱軟、沒有生命跡象。然而金女卻不斷向醫護人員聲稱女兒「還活著」。

案件初期，警方認為金女長時間放任受傷的女兒得不到救治，因此最初以遺棄致死相關罪嫌偵辦。但隨著調查深入，檢警認為，金女涉嫌以棍棒毆打女兒，並朝她潑灑熱水造成嚴重傷勢，之後又長時間沒有讓她接受適當治療。因此，檢方最終將案件改以「殺人罪」起訴。

檢方9月10日在結案庭上更以相當嚴厲的措辭指出，遭到自己最應該信任、依靠的父母背叛，最後在「極度痛苦」中死亡，且犯後態度極差，持續否認犯罪行為及自身責任。檢方當庭要求法院判處金女死刑。

韓媒報道，金女另因涉嫌持鈍器攻擊曾有婚姻或事實婚關係的男子，被依特殊傷害等罪名起訴，相關案件已合併審理。

綜合過去的暴力行為及這次案件，具有高度再犯風險，有必要將她「永久與社會隔離」，因此向法院求處最高刑度死刑。

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母親否認殺人！律師竟稱「真被痛打應該會再報警」

不過金女仍強烈否認殺人指控，主張自己不知道女兒的身體已經嚴重到這種程度，甚至在最後陳述時一度落淚，向法院請求從輕處理。

辯護律師質疑，檢方起訴內容主要建立在法醫解剖鑑定報告上，但依照實驗方式及其他情況，也可能得出不同結果，因此對解剖結果提出異議。

辯方甚至提出另一項說法，死者過去曾有通報家庭暴力的紀錄，因此如果她這次真的遭到如此嚴重的毆打，「應該會逃跑或再次報警」，辯方藉此質疑檢方所指控的暴力程度及殺人罪成立與否。

這起案件目前仍未正式判決，昌原地方法院晉州支院預計10月8日舉行宣判庭。屆時法院是否接受檢方主張認定殺人罪成立，以及是否真的判處死刑，都將成為這起駭人虐女案下一個關注焦點。

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