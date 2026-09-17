OnlyFans女星力挺特朗普　自曝嚴苛徵婚條件：願為真愛引退生9胎

成人影音平台OnlyFans的21歲成人女星安亞・萊西（Anya Lacey）雖以大尺度照片與性愛影片吸引百萬粉絲，卻公開宣稱自己是「敬畏上帝的虔誠教徒」，並堅定支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。她近期甚至自行架設約會網站公開徵婚，表示只要遇到合適的另一半，願意立刻放棄高薪事業，回歸家庭過着相夫教子、生8到9個小孩的傳統生活，極端的強烈對比在網路上引發廣泛討論。



架設個人網站設嚴格條件徵婚！萊西願為白馬王子生8至9胎

據《紐約郵報》報道，萊西在TikTok擁有過百萬追蹤者，收入高居OnlyFans全站前0.01%。父母為白東歐移民的她，從小在東正教家庭長大，目前居住於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）附近。為了尋找真愛，萊西去年自行架設約會網站「dateanya.com」進行徵婚，夢想成為一名「將丈夫視為一家之主、將上帝凌駕於一切之上」的傳統妻子。

OnlyFans知名成人女星安亞・萊西（Anya Lacey）公開宣揚保守派價值並架設約會網站徵婚，表示願意為了家庭放棄事業，並希望能生8至9個孩子。（Instagram@notanyalacey）

Anya Lacey收入高居OnlyFans全站前0.01%，點圖看看她近期靚相：

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有興趣的應徵者必須填寫問卷，回答是否具備修車或換輪胎等生活技能、是否信仰上帝，以及對憲法第一修正案（言論與宗教自由）和第二修正案（持槍權）等政治立場，目前已收到數千份申請。萊西坦言，雖然容易遇到保守派男性，但許多人因其職業而不願帶她見家人。不過她強調，只要有人能提供100英畝農地、讓她生8到9個孩子並在家自學，她隨時樂意放棄事業回歸家庭。

堅定支持特朗普惹議！萊西反駁質疑：工作與個人價值觀可分離

萊西自稱在疫情期間發現個人立場與共和黨高度契合，因而成為「100%的特朗普支持者」，去年12月更獲邀前往海湖莊園（Mar-a-Lago）參加聖誕活動。然而，她公開傳統保守立場與宗教信仰後招致大量批評，許多網友質疑她只是將「傳統與虔誠」作為吸睛包裝，藉此收割保守派男性的訂閱費。

面對各界質疑，萊西強硬回駁，認為工作不代表不能擁有相反的價值觀，自己並非在迎合特定群體，而是打從心底認同這些理念。目前她仍會繼續專注於事業，但也再次重申對生多個孩子與傳統家庭生活的嚮往。

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