OnlyFans女星力挺特朗普　自曝嚴苛徵婚條件：願為真愛引退生9胎

撰文：TVBS新聞網
出版：更新：

成人影音平台OnlyFans的21歲成人女星安亞・萊西（Anya Lacey）雖以大尺度照片與性愛影片吸引百萬粉絲，卻公開宣稱自己是「敬畏上帝的虔誠教徒」，並堅定支持美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）。她近期甚至自行架設約會網站公開徵婚，表示只要遇到合適的另一半，願意立刻放棄高薪事業，回歸家庭過着相夫教子、生8到9個小孩的傳統生活，極端的強烈對比在網路上引發廣泛討論。

架設個人網站設嚴格條件徵婚！萊西願為白馬王子生8至9胎

據《紐約郵報》報道，萊西在TikTok擁有過百萬追蹤者，收入高居OnlyFans全站前0.01%。父母為白東歐移民的她，從小在東正教家庭長大，目前居住於佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）附近。為了尋找真愛，萊西去年自行架設約會網站「dateanya.com」進行徵婚，夢想成為一名「將丈夫視為一家之主、將上帝凌駕於一切之上」的傳統妻子。

OnlyFans知名成人女星安亞・萊西（Anya Lacey）公開宣揚保守派價值並架設約會網站徵婚，表示願意為了家庭放棄事業，並希望能生8至9個孩子。（Instagram@notanyalacey）

Anya Lacey收入高居OnlyFans全站前0.01%，點圖看看她近期靚相：

+11

有興趣的應徵者必須填寫問卷，回答是否具備修車或換輪胎等生活技能、是否信仰上帝，以及對憲法第一修正案（言論與宗教自由）和第二修正案（持槍權）等政治立場，目前已收到數千份申請。萊西坦言，雖然容易遇到保守派男性，但許多人因其職業而不願帶她見家人。不過她強調，只要有人能提供100英畝農地、讓她生8到9個孩子並在家自學，她隨時樂意放棄事業回歸家庭。

OnlyFans驚人真相！78%金主非為色情內容　年賺3億網美揭對方要求AV成人網站「性癖搜尋關鍵字」20年前後排名大不同　第2名竟是它

堅定支持特朗普惹議！萊西反駁質疑：工作與個人價值觀可分離

萊西自稱在疫情期間發現個人立場與共和黨高度契合，因而成為「100%的特朗普支持者」，去年12月更獲邀前往海湖莊園（Mar-a-Lago）參加聖誕活動。然而，她公開傳統保守立場與宗教信仰後招致大量批評，許多網友質疑她只是將「傳統與虔誠」作為吸睛包裝，藉此收割保守派男性的訂閱費。

面對各界質疑，萊西強硬回駁，認為工作不代表不能擁有相反的價值觀，自己並非在迎合特定群體，而是打從心底認同這些理念。目前她仍會繼續專注於事業，但也再次重申對生多個孩子與傳統家庭生活的嚮往。

延伸閱讀：美國21歲女輟學投身Onlyfans　月入6位數背後竟有感人原因｜多圖

+15
OnlyFans美女「12小時和1057男做愛」破世界紀錄　網民1原因不信「千人斬」成人女星被驅逐出境後竟拿印尼國旗塞入褲這樣做再捱轟日本前美女國手不顧母親反對轉戰直播　坦言不喜歡羽毛球只想賺錢日本美女主播淋雨妝容全沖掉　絕美素顏照曝光驚呆全網：底子太強

延伸閱讀：

兒媳驚聞冰棺傳聲音！陸7旬婦躺1天「睜眼復活」 　撐2天又走了

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】

美女
AV女優
網紅
特朗普
婚姻
美國共和黨
宗教自由
美國
TVBS新聞網