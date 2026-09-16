台網紅館長Cosplay內地外賣員引熱議 鏡頭前喊話求叫帥哥網笑瘋
撰文：JUKSY 街星
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網紅「館長」陳之漢向來敢言，直播內容經常掀起話題，過去不少言論與行為也曾引發網友討論。日前他才因模仿「台東玄濟宮」鄔馨茹受到關注，沒想到近日又被翻出模仿中國內地外賣平台「美團外賣」外賣員的影片，再度掀起網路熱議。
「館長」陳之漢變外賣員？
近日有Threads網友分享館長陳之漢模仿內地外賣員的影片，只見他身穿黃色外套、短褲、拖鞋，騎著腳踏車穿梭街頭，手上還拿著外賣餐點與手機，一邊尋找買家位置、一邊自拍入鏡。過程中館長更對著鏡頭喊話：「親，你能不能也叫我一聲帥哥，讓我也迷失一下我自己，好嗎？」反差十足的模樣讓網友看完忍不住笑翻。
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影片曝光後隨即引發熱烈討論，網友紛紛留言：
「我如果拖十分鐘他會不會罵我『X林娘勒』」
「館長？真的假的？」
「每次看到館長變裝，很想笑」
「同樣都外送員怎差這麼多」
「館長現在到底是哪一派？」
「遇到這種外送員，我會使用他的3公分打拳擊之術」
「這感覺不能拖時間拿餐點」
不少人則被館長這次的反差造型逗樂，直呼光看畫面就已經忍不住笑出來。
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