港珠澳大橋口岸2男口角！阿叔：一拳摏死你　網民看標題嘲：無MMA

外出遇到不快事情，切忌惡言相向！有網民於今年9月21日在Facebook群組「車cam L（香港群組）」上載影片，長約10秒，樓主用文字標明「港珠澳MMA即時，砂煲咁大」，可見現場掛有用簡體字寫上「穿梭巴士（金巴）」、「香港機場直達（客車）」、「小車上客區」、「查驗場」，相信現場是港珠澳大橋珠海口岸。



影片拍到2名男子站在1輛私家車車頭右邊位置，當時車門打開，四眼男站近車門，相信是私家車司機，另1名阿叔和四眼男對罵，由於現場環境嘈吵，加上樓主站在較遠位置，難以錄到雙方言論。阿叔一邊指罵，一邊緊握拳頭怒斥「話畀你聽，知唔知我一拳可以摏（或作「𢴈」、「搥」）死你呀？」；四眼男隨即出言反駁，阿叔繼續爆粗指罵「咁巴X閉」，樓主所言「砂煲」，相信引用周星馳電影《功夫》「砂煲咁大個拳頭」，笑言阿叔緊握拳頭，卻沒有出手。根據內地法規，口頭恐嚇威脅他人人身安全，亦有機會觸犯法例。



2名男子站在1輛私家車右邊車頭位置，車門打開，四眼男站近車門，相信是私家車司機，另1名阿叔和四眼男面對面對罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

影片引來許多網民笑言，不少人質疑「錯標題」，意指2男子只動口沒動手，根本不算MMA：

「喂，阿哥，佢哋係口部交流，唔係打交」



「M你個頭，掂都無掂到對方」



「知唔知咩叫MMA？」



「得把死人聲大大」



阿叔一邊指罵，一邊緊握拳頭，狠批「話畀你聽，知唔知我一拳可以摏死你呀」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

雖然事件中2男動口未動手，但不少網民提醒爭執時切忌衝動！在內地打架鬥毆，處罰主要視乎傷情輕重與行為性質，涉事者可能同時承擔行政責任、刑事責任及民事賠償，三者並非「多選一」，而是會疊加追究。

1. 治安處罰（傷勢輕微，不構成犯罪）

‌一般情況：毆打他人或故意傷害他人身體，可被判處‌5日以上10日以下拘留，並處200人民幣（約230港元）以上500人民幣（約590港元）以下罰款‌；情節較輕的，判處5日以下拘留或500人民幣（約590港元）以下罰款。



‌情節嚴重：結夥毆打他人、毆打殘障人士、孕婦、不滿14歲或60歲以上的人、多次毆打或一次毆打多人，判處‌10日以上15日以下拘留，罰款500人民幣（約590港元）以上1,000人民幣（約1,170港元）以下。



‌可調解結案‌：因民間糾紛引發、情節輕微，例如輕微紅腫擦傷、無惡劣情節，公安機關可以調解處理，調解成功、取得諒解，可不罰款、不拘留、不留違法紀錄。 ‌‌



四眼男隨即出言反駁。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

2. 刑事責任（達輕傷以上或行為性質惡劣）

‌故意傷害罪‌：傷勢鑑定達到‌輕傷二級以上‌即刑事立案，判處‌3年以下有期徒刑、拘役或管制‌；如屬重傷，判處‌3年以上10年以下有期徒刑‌；導致死亡或以特別殘忍手段致重傷殘疾的，判處‌10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑‌。



‌尋釁滋事罪‌：隨意毆打他人、情節惡劣，例如導致2人以上輕微傷、公共場所毆打他人致秩序混亂，判處‌5年以下有期徒刑、拘役或管制‌。



‌聚眾鬥毆罪‌：雙方5人以上聚眾鬥毆，對首要分子及積極參與者，判處‌3年以下有期徒刑、拘役或管制‌；情節嚴重，例如次數多、規模大、持械，判處‌3年以上10年以下有期徒刑‌。



阿叔繼續爆粗指罵「咁巴X閉」。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

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3. 民事賠償（打人後必須負擔）

侵害他人造成人身損害的，應賠償‌醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費、誤工費‌等合理費用；造成殘疾或死亡，還需賠償殘障賠償金、喪葬費和死亡賠償金。



樓主所言「砂煲」，相信引用周星馳電影《功夫》對白「砂煲咁大個拳頭」，笑言阿叔緊握拳頭，卻沒有出手。（《功夫》電影截圖）

出言恐嚇已屬犯法

影片中的阿叔出言「一拳摏死你」，這句話亦可能有法律風險，因根據 《中華人民共和國治安管理處罰法》第四十二條規定，寫恐嚇信或者以其他方法威脅他人人身安全的，處5日以下拘留或者500人民幣（約590港元）以下罰款；情節較重的，處5日以上10日以下拘留，可以並處500人民幣（約590港元）以下罰款。

另外，若在口岸等公共交通樞紐公開握拳恐嚇、激化矛盾導致現場秩序混亂，即便尚未真正出拳造成身體損傷，公安機關亦有權按恐嚇或擾亂公共秩序介入調查，因此切勿以為「得把口」就只是小事，隨時會惹上官非。 ‌‌

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）