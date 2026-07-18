大家樂MMA｜長髮男大戰胖漢　互掟托盤膠碗　職員夾中間勸阻獲讚

「相嗌唔好口」，切忌升級變打架！網上流傳1段影片，長約1分鐘10秒，可見在1名長髮男子坐在大家樂分店內上衣濕透，爆粗大罵「X你老X臭X，打我」，飯桌和地面有液體濺濕，相信食物和飲料遭波及打翻，附近站有2名男女職員極力阻止1名身材肥胖的男子上前再打，而胖漢衫鈕解開露出肚腩，但未知衫鈕是否遭人扯開。



長髮男捱打後隨即站起，就地取材手持托盤，隔着男職員向胖漢飛擲，胖漢不甘示弱，取出黑色膠碗反擊，打到膠碗摔地碎裂。胖漢更想用背囊繼續還擊，但長髮男用手抵擋，其後甚至搶走直接扔在地上。男職員夾在2男中間，懷疑遭到波及，甚至一度險些滑倒，但他仍不斷勸阻說「唔好打架，唔好勞氣」，女職員亦叫「先生，唔好打架」。2男對峙期間，長髮男一邊要求女職員為他取回跌在附近的眼鏡，一邊繼續爆粗怒罵，影片到此結束。大戰期間，其他食客一直觀望或用手機拍攝。



長髮男子坐在大家樂分店內上衣濕透，爆粗怒田罵「X你老X臭X，打我」。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

飯桌和地面被液體沾濕，相信有食物和飲料遭波及打翻，男職員極力阻止胖漢上前再打，而胖漢衫鈕打開露出肚腩。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

網民笑言：豬八戒大戰沙僧

影片引來大量網民討論，部份人認出現場是大家樂位於旺角彌敦道655號胡社生行地庫的分店，事發於7月16日下午茶時段，有人形容是「豬八戒大戰沙僧」，不少大讚職員勇敢盡責，「大家樂個員工真係有敬業精神，真係要讚賞」、「真係難為勸交啲哥哥姐姐啦，職員仲要幫佢哋清潔」、「報警啦」。

《香港01》曾就影片向警方查詢，據了解，警方暫時沒有收到類似報案。

長髮男捱打後起身就地取材手持托盤，隔住男職員向胖漢飛擲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

長髮男捱打後起身就地取材手持托盤，隔住男職員向胖漢飛擲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

在公眾地方打架 罰款$5,000和監禁12個月

根據本港法例第245章《公安條例》第25條，任何人在公眾地方參與非法打鬥，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可被判處罰款5,000元及監禁12個月。

長髮男捱打後起身就地取材手持托盤，隔住男職員向胖漢飛擲。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

胖漢不甘示弱，取出黑色膠碗反擊，打到膠碗摔地碎裂。（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」影片截圖）

（Facebook群組「香港交通及突發事故報料區」）

其他報道：葵涌MMA｜蒙面男挑釁：打我呀 風褸男抓甩頭套嚇呆 前傳片曝光

有什麼可以比戴頭套更禦寒遮樣？就是戴多過1個頭套！網上近日流傳影片，顯示葵涌工廠區1個安全島上，電單車和貨車先後停下，有1名戴住黑色頭套的蒙面男子和1名身穿風褸制服的男子「比武較量」，頭套男甚至擺出「金雞獨立」姿勢，連叫「打我呀」，風褸男的同事見狀加入，卻「動口不動手」。頭套男離奇地將頭伸向對方，風褸男怒抓頭套男頭部，成功抓脫其頭套，卻發現「套中有套」，對方戴多過1個頭套，沒有露出真面目。



影片引來許多網民討論，「唔係咁簡單喎，頭套之下仲有個頭套，真係好X搞笑喎」、「阿叔扯甩左個頭套，見到佢仲有一個，再望地下果下表情好X正」。亦有人上載前傳影片，顯示頭套男在不遠處駕駛電單車，沒有戴頭盔，離奇停在路中心，懷疑向貨車作出吐口水動作，然後越過對面線，再轉圈折返，一度抬腳離開電單車，挑釁後方「車cam」車輛後才肯離開，2邊車輛不敢亂動，見到頭套男駕車離開才敢開車，懷疑雙方去到安全島下車「比武」。



頭套男擺出「金雞獨立」姿勢，狂叫「打我呀」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

頭套男動作怪異。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

2人一度「黐手」。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

風褸男怒抓頭套男頭部。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

風褸男成功抓脫頭套，扔在地上，驚見頭套男「套中有套」，他們望向地上的頭套。（facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

有網民上載前傳影片，車cam拍攝到工廠區內、大連排道近嘉慶路，頭套男坐上電單車，卻沒有戴上頭盔，他離奇停在路中心。（facebook群組「車cam L（香港群組）」）

全文：葵涌MMA｜蒙面男挑釁：打我呀 風褸男抓甩頭套嚇呆 前傳片曝光