美科技裁員掀簽證荒！H-1B外籍工程師轉戰AI晶片、創業或離美

比起虛幻的光環，外籍從業員愈來愈看重工作與簽證的確定性。現時美國科技業裁員潮持續擴大，亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）、甲骨文（Oracle）等矽谷（Silicon Valley）巨企接連削減職位。對持H-1B簽證（給外籍專業技術人才的臨時工作簽證）、F-1簽證（給在美國認可的大學或高等院校就讀的全日制外國留學生）及TN簽證（美墨加協定專業人員工作簽證）的外籍工程師而言，居留資格完全依附於僱主擔保，失業風險加劇。大批外籍技術人才不再執着於科技巨企，改為跳槽至半導體等硬科技產業、私營科技公司，甚或選擇自主創業或離開美國。



根據美國移民局規定，H-1B簽證持有者一旦被解僱，法定失業緩衝期（Grace Period）只有60天。（AI生成圖片）

裁員潮重創H-1B工程師 緩衝期僅60天？

據《國際財經時報》（IBT）報道，這波裁員浪潮始於2022年，亞馬遜、微軟、Alphabet（Google母公司）、Meta、蘋果（Apple）等七大美國科技巨頭，幾年間累計裁撤超過10萬個職位。

單是亞馬遜，兩輪大裁員就砍掉約3萬人，過往被視為最穩妥的巨企工作，不再安全。普通員工被裁，頂多重新遞交履歷，但外籍簽證持有者被裁，面臨的是居留危機。根據美國移民局規定，H-1B簽證持有者一旦被解僱，法定失業緩衝期（Grace Period）只有60天。他們必須在60天內找到新僱主提供擔保並完成簽證轉移，否則必須離境。極短的緩衝期配合隨時降臨的裁員威脅，讓數十萬外籍技術人員不得不重新規劃職業生涯。

極短的緩衝期配合隨時降臨的裁員威脅，讓數十萬外籍技術人員時刻處於焦慮之中，不得不重新規劃職業生涯。（AI生成圖片）

2026年，形勢依然未見好轉。職業轉型諮詢機構「Challenger, Gray & Christmas」數據顯示，2026年1月至7月，全美科技企業累計裁員近15萬人，數量是其他所有行業總和的3倍以上。谷歌（Google）、TikTok、Zillow、Etsy等企業接連開啟新一輪裁員。2026年首7個月科技業裁員近15萬人（149,023人），已大幅超越2025年同期，並佔全美總裁員人數31%，行業調整還在加速。

「就業穩定」變成首要考量。

外籍工程師「逃離巨企」 這行業成最新避險選擇！

這種環境改變了外籍人才的求職策略，以往大家看重巨企的品牌、高薪股權與清晰的晉升階梯，現在「就業穩定」變成首要考量。不少人選擇離開消費型網絡企業，轉向AI晶片及半導體等硬件與基礎設施領域。

《國際財經時報》報道，印度籍工程師朱內賈（Vinit Juneja）2023年赴美攻讀碩士，畢業後順利進入亞馬遜擔任軟件工程師。然而入職後，他親眼目睹身邊同事接連被裁員，意識到巨企的職務並不安全。他持有的F-1 STEM OPT簽證同樣有失業時間限制，一旦找不到新擔保就會失去合法居留資格。

入職不到1年，朱內賈主動跳槽至AI晶片供應 （半導體設備）行業，擔任技術產品經理。他直言，比起波動劇烈的消費互聯網巨頭，處於AI基礎設施核心的半導體企業抗衰退能力更強，能帶來更高的就業安定感。

印度籍工程師朱內賈（Vinit Juneja）主動跳槽至AI晶片供應行業，擔任技術產品經理。（AI生成圖片）

擺脫單一僱主擔保 創業與移居成新路徑

亦有人選擇徹底改變身份獲取途徑，紐約商業移民律師基肖爾（Divij Kishore）表示，近期諮詢創業類簽證的客戶數量顯著增加。許多外籍人才希望擺脫對單一僱主的依賴，把居留權握在自己手中。另有一些工程師決定離開美國，轉往加拿大、澳洲或歐洲發展，繼續服務跨國客戶。

一些工程師決定離開美國，轉往加拿大、澳洲或歐洲發展，繼續服務跨國客戶。（AI生成圖片）

兩難抉擇：巨企優勢猶存 中小企穩定但具風險

外籍人才離開巨企，是權衡風險後的選擇，並不代表巨企失去吸引力。矽谷龍頭企業的優勢依然突出，包括薪酬待遇高、項目規模大、晉升體系完善。更重要的是，巨企配備專業的內部移民律師團隊，能精確處理各類簽證申報與備案，最大程度避免因文書失誤導致的身份問題。亞馬遜H-1B數據科學家博拉（Abhinav Bohra）表示，巨企的移民團隊能給外籍員工極大安全感，而中小企業往往缺乏這種資源，一旦出現操作失誤，後果難以挽回。