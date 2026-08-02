美國留學新規：國際學生簽證終結無限期居留　9月起每4年需再審批

美國留學生居留制度迎來近年最大變革！早前美國國土安全部廢除已實施數十年的D/S（Duration of Status, D/S）彈性居留機制，今年9月起實施新法規，對持F-1（學生簽證）、J-1（交流學者簽證）等2類簽證的外籍人士實施居留上限4年的安排，期滿後需主動向移民局遞交文件，並繳費申請延期，如審核不獲通過就需離開美國。美國國土安全部長穆林（Markwayne Mullin）指出，此舉旨在修補部分國際學生藉由延長學業來滯留美國的漏洞，新規與此前美國政府擴大審查國際學生合法身分、對簽證持有者實施「持續審查」的政策方向一致。



現時在美國持有F-1、J-1簽證的外籍人士約150萬名，各類學校將不再處理學生居留延期事務，統一交由聯邦移民局審批。機制改變後，修讀博士、醫學實習等長期課程人士將受最大影響；而美國留學生主要來自中國、印度和韓國，新政實施後，這3國的國際學生來源將受波及最廣。



美國政府認為新政能避免非法人士借短期課程而產生滯留美國、非法打工等問題，此前已收緊OPT（學生實習許可）、轉校換專業等審查，壓縮畢業求職寬限期。學界則對此持保留態度，認為聯邦審批手續繁瑣、效率低下，會大幅增加留學變數，可能導致部分國際學生轉往其他國家留學，長此以往或損害美國大學吸引力及科研人才競爭力，甚至把頂尖人才拱手讓予他國。



新政策要求持F-1、J-1簽證的外籍人士在4年期滿後，要主動向移民局遞交文件，並繳費申請延期。（AI生成圖片）

美國舊制：達最低學業要求自動延續居留身份

據《Bloomberg TV》報道，美國在過去數十年對外籍留學生實施寬鬆的D/S居留機制，持F-1、J-1簽證人士，在維持有效學籍、達到校方修課最低要求的情況下，他們的居留身份會自動延續，毋須向政府申請延期。各校國際學生辦公室協助外籍學生辦理轉校及轉專業等事務，流程簡單、穩定性高，是美國長期吸引全球留學生的核心優勢之一。

美國在過去數十年對外籍留學生實施寬鬆的D/S居留機制，持F-1、J-1簽證人士，在維持有效學籍、達到校方修課最低要求的情況下，他們的居留身份會自動延續。（AI生成圖片）

美國新規：F-1、J-1簽證設4年上限 期滿需自行申請延期

不過，美國聯邦公報於2026年7月17日公布新政條文，宣布全面取代舊有彈性制度，取消持F-1、J-1簽證外籍人士無限期居留資格。所有外籍學生及交流人員入境後僅獲最長4年的合法居留期限，4年期滿他們必須主動向美國移民局申請延期，提交生物辨識資料並繳交費用，待官方審核通過才可繼續在美國居留。

新政要求持F-1、J-1簽證的外籍人士在4年期滿後，主動向移民局遞交文件、繳費申請延期。（AI生成圖片）

當局加強監管留學生 美國國際學生來源恐萎縮

當局在新規出台前已加強配套監管，縮短畢業後合法覓職寬限期，強化畢業實習OPT計劃的防詐審查，並收緊轉校、更換主修科目的審批標準。數據顯示，目前全美持F-1、J-1簽證的外籍人士約150萬名，去年美國新入學學生則大減17%。

參加博士、醫學實習等長期培訓項目的學生，每4年就要重新申請延期，若審批失敗將面臨離境風險，令學業及就業前途受到不明朗因素籠罩。（AI生成圖片）

F-1、J-1簽證居留期設限 對誰影響最大？博士生、醫學生首當其衝

新政對不同留學群體影響各異，其中攻讀4年制學士學位或1年制碩士等短期課程的學生大多數可如期畢業，相對影響輕微。惟參加博士、醫學實習等長期培訓項目的學生，每4年就要重新申請延期，若審批失敗將面臨「被離境」風險，令學業及就業前途受到不明朗因素籠罩，將影響國際學生選擇留學地點的決定。據悉，目前中、印、韓是美國3大國際學生來源地，新政對這些國家的赴美留學生波及最廣。

美方為何大力推行簽證設限？

對於簽證設限的新政，美國官方與學界立場分歧。美國政府指舊制存在監管漏洞，部分人士透過重覆修讀短期課程滯留美國，導致非法打工、簽證造假等問題層出不窮，新規可強化移民管理與維護國家安全。

業界分析指，過分嚴謹的居留政策可能令部分國際學生轉往他國留學。（AI生成圖片）

學界質疑新政或影響美國院校吸納優質國際學生來源

不過，美國院校及教育界持保留態度，認為居留審核若移交聯邦部門，可能拖低審核速度、徒增變數，大幅增加留學風險。業界分析指，過分嚴謹的居留政策可能逼使部分國際學生轉往他國留學，長遠或削弱美國高校的國際學生來源優勢與科研人才競爭力。

（綜合）

其他報道：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前

現在的生活要過得多艱難，才會讓人懷念起20年前的光景？近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。帖文隨即引發網民熱議，不少人認為大家被眼前的現實壓得喘不過氣，才忍不住追憶往昔。有人隨即分享，指20年前的加拿大元更值錢，收入完全可以支付開支，整體生活成本比例相較現在更低；安全感更強，治安好，生活節奏慢、社會氛圍淳樸、是令許多老移民們懷念的「白月光」。



20年前的加拿大物價便宜生活成本低。（AI製圖）

懷舊帖引發網友熱議

該帖引發網民熱議，有網民留言指他2007年去加拿大，吃了超市一年免費雞蛋牛奶沒花一分錢，因為當時超市食品臨近過期，小於一周都是免費。另有人留言指，他十年前去加拿大，就是三十多萬的房子，3.99美元（約31港元）的牛奶，脊骨打折的時候每磅僅0.19美元（約1.５港元），那時候100美元（約780港元）可以買很多菜。

近日有小紅書用戶發帖稱「懷念20年前加拿大物價」，形容當時衣食住行樣樣都價廉物美。（小紅書用戶＠Lu添添都有吉歌億）

為何加拿大如今會變成這樣？

如今的加拿大變成了怎樣呢？疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。加拿大是如何從「移民天堂」一步一步淪落至此？綜合網民意見有3種說法：可能是因為數年前新冠疫情公共衛生措施導致經濟停擺、可能是因為AI的快速發展，AI取代了大部份工作導致很多工人失業、也可能是因為移民導致人口暴增導致競爭激烈。

加拿大在疫情過後物價瘋漲、街道環境髒亂差、留學與移民的門檻拔高、就業形勢差、裁員危機、貧富不均問題加劇。（資料圖片）

我們也要辯證看待這種變化

當然也有人留言過得好的人都不會懷念以前，華人也會客觀的看待加拿大的變化，現在的加拿大相比以前不止劣勢也有優勢：移民的生活更加便利，中超、中餐隨處可見，中文服務也更加成熟，反觀20年前在加拿大想吃中餐，要跑到很遠的地方。

全文：小紅書用戶：懷念20年前加拿大物價 網民：生活過得艱難才想從前