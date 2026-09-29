多輛車輛正在排隊的情況下有汽車插隊，其他司機當然會感到氣憤。Facebook群組「車cam L（香港群組）」流傳1段「車Cam」，長約1分鐘，事發今年7月26日下午1時許，相信現場是深圳灣口岸車輛通道，影片錄到2名男子正在口角，其中1名身穿黑衣的男子操廣東話，大罵「黐X線，你排隊嗰邊，X你老X臭」，相信黑衣男被身穿灰衣的阿叔插隊，所以心生不忿理論。灰衣阿叔則反駁，之後2人走到「車Cam」拍攝範圍內，職員上前調解不果，雙方繼續對罵。



黑衣港男多次大叫「打我呀」、「X你老X」；灰衣阿叔則一直忍讓，沒有出手，卻遭黑衣港男肚腩輕撞，但亦有機會是雙方距離太近所致。灰衣阿叔不忿捱撞，用手指輕力向黑衣港男肚腩篤了一下，黑衣港男即向職員表示「（阿叔）打我」，然後倒地致電報警。灰衣阿叔一度上車，但被現場警員阻止離開，阿叔於是下車再罵，影片至此結束。



黑衣港男與灰衣阿叔激烈對罵。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

樓主笑言黑衣港男應獲頒「演技獎」，而影片引來許多網民留言，批評雙方行為：

「點咗穴」



「一陽指」



「插水，紅牌」



「佢哋唔死 ，我哋笑X死啫」



「成日打尖，抵整X個阿叔啦」



灰衣阿叔一直忍讓，沒有出手，卻遭黑衣港男肚腩輕撞，但有機會是雙方距離太近所致。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

在內地管轄區域打架，處罰主要看傷情輕重和行為性質；需注意深圳灣口岸實施「一地兩檢」，港方管制區適用香港法例，深圳方管轄區方則適用內地法規，可能同時承擔行政責任、刑事責任和民事賠償；而根據最新實施法規，被打合理防衛不再一刀切認定互毆，但主動挑釁或涉嫌碰瓷虛構傷情者亦可能違法。

灰衣阿叔不忿捱撞，輕力向黑衣港男肚腩篤了一下。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

1. 治安處罰（傷勢輕微，不構成犯罪）



‌一般情況：毆打他人或故意傷害他人身體，可被判處‌5日以上10日以下拘留，並處200人民幣（約234港元）以上500人民幣（約585港元）以下罰款‌；情節較輕的，判處5日以下拘留或500人民幣（約585港元）以下罰款。

‌情節嚴重：結夥毆打他人、毆打殘障、孕婦、不滿14歲或60歲以上的人、多次毆打或一次毆打多人，判處‌10日以上15日以下拘留，罰款500人民幣（約585港元）以上1,000人民幣（約1,170港元）以下。

‌可調解結案‌：因民間糾紛引發、情節輕微，例如輕微紅腫擦傷、無惡劣情節，公安機關可以調解處理，調解成功、取得諒解，可不罰款、不拘留、不留違法紀錄。

黑衣港男向職員表示遭灰衣阿叔打，然後倒地致電報警。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

2. 刑事責任（達輕傷以上或行為性質惡劣）



‌故意傷害罪‌：傷勢鑑定達到‌輕傷二級以上‌即刑事立案，判處‌3年以下有期徒刑、拘役或管制‌；如屬重傷，判處‌3年以上10年以下有期徒刑‌；導致死亡或以特別殘忍手段致重傷殘疾的，判處‌10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑‌。

‌尋釁滋事罪‌：隨意毆打他人、情節惡劣，例如導致2人以上輕微傷、公共場所毆打他人致秩序混亂，判處‌5年以下有期徒刑、拘役或管制‌。

‌聚眾鬥毆罪‌：雙方5人以上聚眾鬥毆，對首要分子及積極參與者，判處‌3年以下有期徒刑、拘役或管制‌；情節嚴重，例如次數多、規模大、持械，判處‌3年以上10年以下有期徒刑‌。

灰衣阿叔一度上車，但他知道事情鬧大，於是下車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

3. 民事賠償（打人後必須負擔）



侵害他人造成人身損害的，應賠償‌醫療費、護理費、交通費、營養費、住院伙食補助費、誤工費‌等合理費用；造成殘疾死亡，還需賠償殘障賠償金、喪葬費和死亡賠償金。

（Facebook群組「車cam L（香港群組）」）

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