加拿大獨立屋前院變「8車停車場」　鄰居投訴半年未解決惹熱議

加拿大大多倫多地區賓頓（Brampton）一幢獨立屋近日在網上引起熱議。網傳照片所見，住宅前院大部分位置已鋪成硬地，門外並排及前後停泊多達8輛私家車，驟眼看猶如小型露天停車場。



有附近居民聲稱，早於今年3月已透過311向市政府投訴，其後多次跟進，惟事件擾攘近半年仍未完全解決。事件除引發居民對市府執法效率的質疑，亦令當地住宅車道、排水及多人合租等問題再成討論焦點。



網傳相片所見，涉事住宅前院大部分位置已鋪成硬地，綠化範圍所剩無幾。（網上圖片）

投訴半年未解決！前院泊滿8車引爆鄰舍矛盾

據加拿大中文媒體51.ca引述Facebook群組「Straight Talk Brampton」帖文報道，涉事獨立屋前院原有綠化位置大幅減少，大部分範圍已變成可供車輛停泊的硬化鋪面，照片中可見合共有8輛汽車停泊。

樓主表示，附近居民早於2026年3月已向賓頓市政府311投訴，至4月獲告知業主須在月底前作出整改；其後據稱業主於7月申請延期，到8月仍未見明顯改變，不少網民留言指賓頓市政府的執法速度過慢。帖文又指，至9月當局表示個案可能需要進一步採取法律程序。

不過，上述處理時間線目前主要來自發帖居民說法，再由當地媒體轉述，暫未見賓頓市政府公開個別案件紀錄，因此實際執法進度仍有待當局進一步交代。

有居民聲稱，早於今年3月已透過311向賓頓市政府投訴，至今仍未完全解決。（網上圖片）

私人物業非想整就整：賓頓2026最新車道附例限制拆解

事件其中一個焦點，是業主是否可以將自家前院大幅改作泊車用途。賓頓市政府資料顯示，市議會於今年2月25日通過By-law 32-2026，更新住宅車道闊度規定。車道可擴闊至多少，須視乎住宅所在地區及地段闊度而定。

其中，在市府劃定的「成熟社區車道規管區」（Mature Neighbourhood Driveway Regulation Area）內，地段闊度少於22米的住宅，車道最多闊6米，且不得佔前院超過50%面積，並需設車庫前漸變過渡；地段達22米或以上者，近車庫6米範圍內最闊可達8.5米。

換言之，「前院最多只能鋪一半」並非適用於賓頓所有住宅的一刀切規定。涉事住宅是否正式違例，仍須視乎其所在分區、地段尺寸及實際車道面積而定。

涉事獨立屋門外並排及前後停泊多達8輛私家車，引起附近居民關注。（網上圖片）

硬地擴建藏水浸危機：全市強制留0.6米透水綠化緩衝區

賓頓市政府規定：

住宅車道鋪面與地界之間一般須保留最少0.6米、即約2呎的透水綠化位置



有關要求其中一個目的，是維持適當排水。

市府亦指出，車道尺寸受到規管，主要是為了保障排水及維持社區環境標準。因此，即使土地屬私人擁有，業主亦不能完全無視分區及車道附例，自行把可停車鋪面任意向兩旁擴展。

樓主認為當整個前院被大幅硬化後，雨水滲入土地的空間會減少，或會增加附近一帶的排水壓力。

賓頓市政府對住宅車道闊度設有限制，實際規定視乎地段及所在分區而定。（AI生成圖片）

前院大幅硬化除了影響街景，亦引起居民對排水問題的關注。（AI生成圖片）

「門前塞8車住幾多人？」疑雲引發群租屋與消防安全質疑

有網民揶揄：「我估裡面住100人，8個有車，另外92個搭巴士。」亦有人稱，自己居住的街道亦曾見過一幢住宅門外長期停泊多輛汽車，並懷疑與多人合租有關。另有網民擔心，如果前院長期塞滿車輛，一旦發生火警或其他緊急事故，可能影響救援人員接近住宅。

不過，目前沒有公開資料證實涉事住宅屬非法群租屋，亦沒有證據顯示屋內實際居住人數，因此相關說法現階段均屬網民猜測，不宜單憑「門外有8架車」便斷定住宅存在非法出租。

至於涉事前院是否違反最新車道附例、市政府有否正式發出整改命令，以及事件最終會否進入法律程序，目前仍有待賓頓市政府進一步交代。